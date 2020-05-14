Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
14.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:22

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 947 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 26 bin 772'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 457 artarak 8 bin 168'e, ölenlerin sayısının da 5 yükselişle 151'e ulaştığı kaydedildi.?

Ülkede toplam 308 bin 156 test yapıldığı belirtildi.

Moldova'da? vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 26'sı sağlık çalışanı 147 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 553'e yükseldiğini ifade etti.?

Bir günde 1103 test yapıldığını aktaran Dumbravyanu, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4 artarak 194'e çıktığını kaydetti.?

38 bin 213 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede iyileşenlerin sayısı 2 bin 228 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da "vaka sayısında artış durduruldu"

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 testleri yapılan 629 laboratuvardan 107'sinin kuruma, 437'sinin devlet hastanelerine ve 85'inin de özel şirketlere ait olduğu belirtildi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ülkede vaka sayısında artışı durdurduklarını açıkladı.

Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde durumu ağır olan hasta sayısının azaldığını ve taburcu edilenlerin sayısının da arttığını ifade etti.

Ancak şehirde virüsün yayılma tehlikesinin sürdüğüne dikkati çeken Sobyanin, güzellik salonları ve kuaförlerin çalışmasına şimdilik izin verilmeyeceğini söyledi.

Şimdiye kadar 2 bin 305 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 252 bin 245, iyileşenlerin sayısı da 53 bin 530 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da önlemler gevşetiliyor

Salgına karşı tedbirlerin gevşetilmeye devam ettiği Ukrayna'da hükümet, pazar yerlerinin açılmasına ilişkin karar aldı.

Ülkede güzellik salonları, kuaför, diş klinikleri, restoranlar, beyaz eşya mağazaları, noter, avukat büroları, müzeler ve kütüphaneler faaliyete geçmiş parklar, dinlenme ve spor alanları ziyarete açılmıştı.

Gıda ürünleri satan pazar yerlerinin açılmasına da izin verilmişti.

Kovid-19'dan 4 bin 143 kişinin iyileştiği ülkede bugüne kadar 16 bin 847 vaka tespit edilmiş, 456 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazakistan'da taburcu olanların sayısı 2 bin 476 oldu

Kazakistan'da yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Japonya'dan 156 Kazak ülkeye getirilerek Pavlodar şehrinde karantinaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Kovid-19 hastalarının tedavisi için gönderdiği ilaç yardımının Kazakistan'a ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma Sıhhi Başhekimi Sadvakas Baygabulov, 1 Haziran'da başlatılacak ülke içi tren seferlerinde yolculara içeri alınmadan önce sağlık kontrolü yapılacağını, hastalık belirtileri olanlara yolculuk izni verilmeyeceğini söyledi.

Baygabulov, trende yolcuların vagonlar arası geçişleri ve bölmelerinden çıkmalarının yasaklanacağını aktardı.

Atırau eyaleti Valisi Mahambet Dosmuhambetov, bölgede bulunan ülkenin büyük petrol sahalarından Tengiz'de Kovid-19 vaka sayısının 384'e ulaştığını belirtti.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Tengiz'deki karantina önlemlerinin yetersiz olduğunu, tüm taşeron firmaların sıhhi tedbirleri güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

30 binden fazla kişinin çalıştığı Tengiz'den salgın nedeniyle 17 bin işçi bölgeden çıkarılarak evlerinde götürülmüştü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, taburcu olan Kovid-19 hasta sayısı 76 artarak 2 bin 476'ya ulaştı.

Virüsten 32 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 bin 571 olarak açıklanmıştı.

Yapılan test sayısının 400 bini geçtiği ülkede 3 bin 243 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 16 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 16 artarak 2 bin 636'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 59 yükselerek 2 bin 136'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 489 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede şimdiye kadar 400 bin test yapılırken, 38 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 907'ye çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 106 artarak 907'ye, ölenlerin sayısının da 6 artarak 29'a çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 299 kişinin gözetim altında olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 8 bin testin yapıldığı ülkede halen 878 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 121 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 121 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 879'a, sağlığına kavuşanların sayısı 44 artarak 1833'e çıktı.

Bugüne kadar 214 bin 291 test yapılan ülkede virüsten 35 kişi yaşamını yitirmiş, 1011 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 18 Mayıs'ta salgın nedeniyle kapatılan kuaför ve güzellik salonlarının açılacağını duyurdu.

Kovid-19'dan 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 655 ve iyileşenlerin sayısı da 383 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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