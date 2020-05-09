Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
09.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:20

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 49'u çocuk ve 96'sı sağlık çalışanı olmak üzere 515 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 14 bin 710'a ulaştığını bildirdi.

Bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Harkov ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü aktaran Stepanov, toplam vakaların 1026'sının çocuk ve 2 bin 754'ünün sağlık çalışanı olduğu bilgisini paylaştı.

Stepanov, iyileşenlerin sayısının 203 artarak 2 bin 909'a, ölü sayısının ise 15 artarak 376'ya çıktığını, son bir günde 7 bin 938 test yapıldığını kaydetti.

Kazakistan'da vaka sayısı 4 bin 900'ü geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 128 artarak 4 bin 922, sağlığına kavuşanların sayısının da 16 artarak 1631 olduğu ifade edildi.

Ülkede virüsten 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 44 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 146 artarak 3 bin 175'e, ölü sayısı da 1 artarak 44'e çıktı.

Bugüne kadar 30 bin 397 test yapılan ülkede 1267 kişi iyileşti, 1852 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 12 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 336'ya, 27 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1775'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 551 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede 370 bin test yapılırken, 30 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Moldova?'da ölü sayısı 152'ye ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 2 artarak 152'ye çıktı.

37 bin 667 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 728, iyileşen sayısı da 1826 olarak açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Pavel Voiku, Kovid-19'a yakalanmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 629'a yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 629'a, iyileşenlerin sayısının da 297'ye çıktığı belirtildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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