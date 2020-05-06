Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
06.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:42

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 72'si sağlık çalışanı ve 24'ü çocuk 487 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 184'e ulaştığını bildirdi.

Toplam vakaların 2 bin 251'inin sağlık çalışanı ve 905'inin çocuk olduğunu aktaran Stepanov, iyileşenlerin sayısının 222 artarak 2 bin 97'ye, ölü sayısının ise 11 artarak 327'ye çıktığını belirtti.

Stepanov, son bir günde 6 bin 303 test yapıldığını dile getirdi.

Kazakistan'da vaka sayısı 119 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 119 artarak 4 bin 298'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 35 artarak 1299'a yükseldi.

Ülkenin büyük petrol sahalarından 30 bin kişinin çalıştığı Tengiz'de salgın nedeniyle özel rejim ve ek kısıtlama önlemleri uygulandı. Petrol sahasında en son vaka sayısı 89, karantinaya alınanların sayısı da 1674 olarak açıklanmıştı.

İlk vakaların tespit edildiği günlerde yaşanan maske eksikliğinin giderildiği Kazakistan'da maske ve antiseptik malzeme üretimi 2 kat arttı.

Ülkede son verilere göre, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Moldova?'da ölenlerin sayısı 136 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1544'e, ölü sayısı da 3 artarak 136'ya çıktı.

37 bin 575 kişinin gözetim altında bulunduğu ülkede, toplam vaka sayısı 4 bin 363 olarak açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Pavel Voiku, kendisinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

Gürcistan'da vaka sayısı 613 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 6 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 613'e, iyileşenlerin sayısının da 269'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19'dan 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da 163 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 163 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 782'ye çıktı.

Bugüne kadar 25 bin 928 test yapılan ülkede 1135 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ülkede 40 hasta yaşamını yitirirken, 1600 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 13 yeni vaka

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinin ardından hizmet sektörünün de faaliyete geçeceğini kaydetti.

Epidemiyolojik durumu dikkate alarak kısıtlamaları aşamalı olarak kaldıracaklarını söyleyen Mirziyoyev, durumun kötüleşmesi halinde karantina tedbirlerini yeniden alacaklarını ifade etti.

Mirziyoyev, salgınla ilgili duruma göre il ve ilçelerin "kırmızı", "sarı" ve "yeşil" bölgelere ayrılacağını ve belediyelerin buna göre tedbirler belirleyeceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 217, 46 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayının 1547 olduğunu açıkladı.

Kovid-19'dan 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 660 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 340 bin test yapılırken, 50 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 293'e çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 63 artarak 293'e, ölenlerin sayısının da 2 artarak 5'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede ilk vaka, 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Son dakika: Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:24:14. #1.15#
title