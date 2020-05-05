Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
05.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:28

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Moldova ve Ukrayna'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 bine yaklaştı.

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Moldova ve Ukrayna'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 bine yaklaştı.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 861 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 18 bin 350'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 512 artarak 3 bin 771'e, ölü sayısı da 4 artarak 107'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, tüm ülke liderlerini başkent Minsk'te 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Günü kutlama törenine davet ederek, "Bazıların geleceğini umuyorum. Liderler gelmezse töreni her zamanki gibi kendimiz düzenleyeceğiz." dedi.

Kazakistan'da toplam 1264 kişi iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 19 artarak 4 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı da 57 artarak 1264'e çıktı.

Yurt dışından vatandaşları tahliye çalışmaları sürerken, Rusya'dan 444 vatandaş ülkeye getirildi.

Başkent Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, 11 Mayıs'ta olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle toplu taşıma araçlarının çalışabileceğini söyledi.

Ülkede Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da sıkı denetim

Devlet Kovid-19'la Mücadele Karargahı, kolluk kuvvetlerinin devriye çalışmalarının güçlendirilmesi, vatandaşların maske, sosyal mesafe dahil sıhhi ve hijyen kurallarına daha fazla uyması için kontrolün sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

Karargah toplantısında, yol inşaatı, tarım ve sanayi projelerinde çalışan ve 2020 işgücü kotasına giren yabancı uzmanların ülkeye girişi için yol haritası kabul edildi.

Şimdiye kadar toplam 843 vakanın saptandığı Kırgızistan'da virüsten tedavi gören 600 kişi iyileşti, 11 kişi de hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da 76 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 76 artarak 2 bin 60'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 28 artarak 1508'e çıktı.

Bugüne kadar 164 bin 481 test yapılan ülkede Kovid-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi, 526 hastanın tedavisi de sürüyor.

Özbekistan'da 15 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 204'e, 96 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayının 1501'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, iyileşenler arasında 86 yaşındaki bir kişinin bulunduğu, 693 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kovid-19'dan bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 332 bin test yapılırken, 56 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da Sağlık Bakanı görevinden alındı

Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın kararıyla Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Nasim Alimzade görevinden alınarak, yerine Cemaliddin Abdullazade atandı.

Muhalif Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rahmatillo Zoirov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisinin Kovid-19'a yakalandığını ve 8 gündür hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Geçen hafta Demokrat Partisi lideri Saidcafar Usmanzade de kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini ve başkent Duşanbe'deki bir hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Bugüne kadar 230 vakanın saptandığı ülkede 3 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi de karantinada tutuluyor.

Ülkede ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Moldova'da 115 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vaka sayısının 115 artarak 4 bin 363'e çıktığını bildirdi.

Dumbravyanu, son bir günde 924 testin yapıldığını belirtti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri yapılmayacak

Ukrayna Devlet İstihdam Servisi Müdür Yardımcısı Yuliya Jovtyak, salgın nedeniyle 12 Mart'ta ilan edilen karantina dolayasıyla 166 bin kişinin işsiz kaldığını, toplam işsiz sayısının 456 bin 800 kişi olduğunu söyledi.

Başkent Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

22 Mayıs'a kadar karantina ilan edilen Ukrayna'da vaka sayısı 12 bin 697, ölü sayısı 316, iyileşen sayısı da 1875 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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