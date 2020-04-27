Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Güncel, Haber

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 31 bini geçti.

27.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:52
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Ermenistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 31 bini geçti.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 826 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 11 bin 289'a, ölü sayısı 3 artarak 75'e yükseldi.?

Toplam 1740 hastanın taburcu olduğu ülkede, bugüne kadar 153 bin 845 Kovid-19 testi yapıldı.

Ukrayna'da 392 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 28'i çocuk ve 73'ü sağlık çalışanı olmak üzere 392 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 9 bin 9'a yükseldiğini duyurdu. Ülkede iyileşenlerin sayısının 864'e, ölü sayısının 11 artarak 220'ye çıktığı aktarıldı.

Toplam vakaların 1749'unun sağlık personeli ve 614'ünün çocuk olduğu, son 24 saatte 4 bin 251 test yapıldığı bildirildi.

Kazakistan'da OHAL 11 Mayıs'a uzatılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin bazı bölgelerinde salgının zirve noktayı geçtiğini, bazılarında ise virüsün yayılma dinamiğinin endişe verici olduğunu belirtti.

30 Nisan'da sona erecek olan olağanüstü halin (OHAL) 11 Mayıs'a kadar uzatmasını öngören kararnameyi imzalayacağını belirten Tokayev, "Eğer yeni bir büyük salgın olmayacaksa, OHAL 11 Mayıs'ta sona erecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Devlet OHAL Komisyonunun salgının kontrol altında olduğu şehir ve bölgelerde karantina rejimini yumuşatmaya hazır olduğunu, ilk aşamada sanayi, inşaat, ulaştırma işletmelerinin, banka ve halka hizmet merkezlerinin faaliyetine izin verileceğini dile getirdi.

1 Mayıs itibarıyla Nur Sultan-Almatı uçak seferlerinin başlayacağını aktaran Tokayev, alışveriş merkezleri, sinema, restoran, park ve diğer halka açık alanların kapalı kalacağını, uzaktan eğitimin devam edeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 98 artarak 2 bin 791'e ulaştı.

Kovid-19 tedavisi gören 682 kişinin iyileştiği, 25 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da, 2 bin 84 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 292 kişi tedavi altında

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 13 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 695'e, 25 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 395'e çıktığını belirtti.

Usenbayev, vakalardan 183'ünün sağlık personeli olduğunu aktardı.

Kovid-19'dan 8 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 292 kişinin tedavisi devam ediyor.

Özbekistan'da 18 vaka daha

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 18 artarak 1887'ye, iyileşenlerin sayısının da 24 artışla 789'a ulaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin gönderdiği tıbbi cihaz, test kiti ve koruyucu malzemelerden oluşan 34 ton insani yardımın Taşkent'e ulaştığını açıkladı.

Şimdiye kadar 8 kişinin öldüğü Özbekistan'da halen 81 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da 11 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 499'a, iyileşenler sayısının 149'a yükseldiği ifade edildi.

Ülkede salgından 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 29 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 62 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 1808'e, ölü sayısı 1 artarak 29'a çıktı.

Bugüne kadar 18 bin 547 test yapılan ülkede salgından 848 kişi iyileşti, 885 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 98'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, salgından ölü sayısının 2 artarak 98'e, iyileşenlerin sayısı ise 925'e yükseldiğini açıkladı.

Başbakan Ion Kiku, 15 Mayıs'a kadar geçerli olan OHAL'i uzatmayı planlamadıklarını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 408 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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