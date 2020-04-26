Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Belarus, Moldova, Kazakistan ve Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

26.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:46
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Belarus, Moldova, Kazakistan ve Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 873 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 10 bin 463'e, ölü sayısı ise 5 artarak 72'ye çıktı.?

Toplam taburcu edilen hasta sayısı 1695'e ulaşırken, bugüne kadar 147 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da ölü sayısı 96'ya ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 2 artarak 96'ya, ?104 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de vaka sayısının 3 bin 408'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar sağlığına kavuşan hasta sayısının 895'e ulaştığı aktarıldı.

Vatandaşların yurt dışından ülkeye özel izinle getirilmesi için uçak seferleri düzenleniyor.

Moldova hükümeti, 27 Nisan'dan itibaren parkların halka açık olması ve pazar yerleri hariç bazı satış yapan yerlerin açılması yönünde karar almıştı.

Kamu personelinin 4 Mayıs'a kadar idari izinli olduğu Moldova'da, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kazakistan'da 33 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 33 artarak 2 bin 693'e, iyileşenlerin sayısı da 5 kişi artarak 682'ye ulaştı.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 25 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycanda 28 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, 28 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1645'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 59 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 1139'a çıktığı kaydedildi.

Toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da, 485 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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