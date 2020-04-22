Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Kırgızistan, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan ve Özbekistan'da son 24 saatte toplam 7 bine yakın kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

22.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:27
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan ve Özbekistan'da son 24 saatte toplam 7 bine yakın kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 236 kişide daha Kovid-19'un görülmesiyle vaka sayısının 57 bin 999'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 547 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 57 artarak 513'e ulaştığı aktarıldı.?

Salgının etkisini en çok hissettirdiği Moskova'da vaka sayısının 2 bin 548 artarak 31 bin 981'e çıktığı belirtildi.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 145 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, bugüne kadar 2 milyon 200 bin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Belarus?'ta 1017 vaka daha

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1017 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısının 7 bin 281'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, taburcu edilenlerin sayısının 769'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 7 artarak 58'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 114 bin 955 test yapıldığı aktarıldı.

Ukrayna'da vaka sayısı 6 bin 592'ye çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 467 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 592'ye ulaştı.

Toplam iyileşenlerin sayısı 424'e, ölü sayısı 13 artarak 174'e yükseldi.

Kazakistan'da 70 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 70 artarak 2047'ye, taburcu edilenlerin sayısı 16 artarak 505'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, eski Sağlık Bakan Yardımcısı Kamaljan Nadırov'un Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar salgından 19 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 612'ye ulaştı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 22 kişinin daha Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 612'ye ulaştığını belirtti.

254 kişinin taburcu edildiğini söyleyen Usenbayev, tedavi altında tutulan 351 hastadan 12'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Usenbayev, vakalardan 62'sinin çocuk, 157'sinin sağlık çalışanı, 12'sinin de polis olduğunu aktardı.

Salgında 7 kişi yaşamını yitirdiği Kırgızistan'da, 8 bin 538 kişi ev, 682 kişi de hastane karantinada tutuluyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 5 oldu

Gürcistan hükümeti, 3 kişide daha Kovid-19 rastlanmasıyla vaka sayısının 414'e, iyileşenlerin sayısının 98'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, salgından bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Ermenistan'da 72 yeni vaka

Ermenistan'da 72 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1473'e ulaştı.

Bugüne kadar 14 bin 966 test yapılan ülkede Kovid-19'dan 633 kişi iyileşti, 24 kişi hayatını kaybetti, 816 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 1692 oldu

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, 35 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 1692'ye ulaştığını belirtti.

Atabekov, dün 51 yeni vakanın tespit edilmesi ve 96 kişinin daha iyileşmesiyle ülkede ilk defa taburcu edilenlerin sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar toplam 357 kişinin iyileştiği, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 150 bin kişiye test yapılırken, 92 bin kişi de karantinada tutuluyor.

Tacikistan

Tacikistan'da hükümet, ülkede koronavirüs olmadığını ileri sürerken, sivil toplum örgütleri, bu konuda somut açıklama yapılmasını istiyor.

Hükümet, geçen haftalarda hayatını kaybeden 4 kişinin zatürreden öldüğünü ve onlara temas edenlerin karantinaya alındığını duyurmuştu.

Sivil toplum örgütleri, hükümete gönderdiği mektupta, sınırlar kapalıyken vatandaşların Kovid-19 testlerinin Çin ve Rusya'ya nasıl gönderildiği ve bunların Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanıp onaylanmadığını sordu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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