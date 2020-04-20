Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da son bir günde rastlanan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1650'yi geçti.

20.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:36
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da son bir günde rastlanan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1650'yi geçti.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 1485 artarak 6 bin 264'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 514'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 51'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 102 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, salgının 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için engel teşkil etmediğini açıkladı.

Moldova'da vaka sayısı 2 bin 548 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, 76 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 548'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 478'e çıkarken, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1 artarak 68'e yükseldi.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 447'ye çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 kişinin daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 1775'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 37 artarak 447'ye çıktığı kaydedildi. Virüsü yenenler arasında 82 yaşında 2 kişinin olduğu öğrenildi.

Salgında 19 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da 70 binin üzerinden test yapıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'da 38 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 38 artarak 1436'ya, iyileşenleri sayısı da 79 artarak 791'e ulaştı.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da 626 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 39 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 39 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1604'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 36 artarak 261'e ulaştığı bildirildi.

Gıda pazarlarının açık olduğu ülkede diğer ürünlerin satıldığı pazarların da çalışmasına izin verildi.

Bu ürünleri vatandaşlara ulaştıran araç şoförlerine de koruyucu tulum giyme zorunluluğu getirildi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar 5 kişinin öldüğü Özbekistan'da 136 bin kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 70 binden fazla kişi karantinada tutuluyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığıdan yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden savcı Celaleddin Pirov'e ölümünden önce yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı. Zatürre olduğu ortaya çıkan Pirov'un ailesi tedbiren karantinaya alındı.

Bakan Yardımcısı Şodıhon Camşed, şimdiye kadar ülkede Kovid-19 vakası görülmediğini ifade ederek, yurt dışından dönen 1525 kişinin hala karantinada tutulduğunu hatırlattı.

Camşed, son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede zatürre vakalarında artış olduğunu söyledi.

Bu ay üç kişinin zatürreden hayatını kaybettiği Tacikistan'da onlarla temas edenler karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

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