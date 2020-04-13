Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 558 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 18 bin 328'e ulaştığı bildirildi.?

179 kişinin iyileştiğine işaret edilen açıklamada, ölü sayısının 18 artarak 148'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, vakaların en çok görüldüğü Moskova'da vaka sayısının 1355 artarak 11 bin 513'e çıktığı kaydedildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 141 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, toplam 1 milyon 300 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığını aktarıldı.

Ukrayna'da 10 ölü daha

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12'si çocuk, 85'i sağlık çalışanı olmak üzere 325 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 102'ye çıktı.

Ölü sayısı 10 artarak 93'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 97 oldu.

Moldova'da ölü sayısı 33'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 33'e yükseldiği kaydetti.

Ülkede vaka sayısı 1662 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 52 yeni vaka

Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde işletme ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması süresi 13 Nisan'dan 30 Nisan'a uzatıldı. Bu kapsamda market ve eczanelerin dışında alışveriş merkezleri, sinemalar, halka açık alanlar, kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Bazı işletmelerin çalışmasına, sıhhi şartları sağlamak koşuluyla, kademeli olarak izin verilmesi bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekilerek, Polonya'nın koruyucu malzemeler ve uzaktan eğitim için bilgisayarlardan oluşan insani yardım gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkeye bugüne kadar Türkiye, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani yardımda bulunduğu aktarıldı.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Birjan Nurımbetov, OHAL nedeniyle gelirlerini kaybeden 1 milyon 800 bin vatandaşın kişi başı 100 dolar sosyal yardım imkanından yararlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 52 artarak 979'a ulaştı, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 12'ye çıktı, iyileşenlerin sayısı 11 artarak 110 oldu.

Ermenistan'da ölü sayısı 14'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 26 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1039'a yükseldiğini, ölü sayısının 1 artarak 14'e çıktığını kaydetti.

Özbekistan'da 63 vaka daha

Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 63 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 896 oldu.

Özbek makamları, işletme ve vatandaşlarca bağışlanan 6 milyon dolarlık yardımın dar gelirli ailelere dağıtıldığını duyurdu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle 4 kişi ölürken, 66 kişi iyileşmişti.

Kırgızistan'da 16 sağlık çalışanında daha virüs çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 16 artarak 79'a çıktığını söyledi.

Salgın nedeniyle 5 kişinin öldüğü Kırgızistan'da 67 kişi taburcu oldu, 17 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19'la Mücadele Karargahı Sorumlusu Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, 15 Nisan olan OHAL süresinin uzatılması kararını Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a önerdi.

Gürcistan'da 14 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 14 artarak 269'a yükseldiği belirtildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi iyileşti.

Kaynak: AA