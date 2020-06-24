Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Azerbaycan'da son 24 saatte 590 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
24.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:53

Azerbaycan'da son 24 saatte 590 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu rakam, günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 590 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 bin 305'e yükseldi.

590 yeni vaka "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 265 artarak 7 bin 768'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 7 artarak 174'e çıktı.

Bugüne kadar 441 bin 461 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da 6 bin 363 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da Nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Son 2 günde ise günlük vaka sayısı 500'ü geçiyor.

Belarus'ta son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'a yakalandı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'a yakalandı ve böylece vaka sayısı 59 bin 945'e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 362'ye, iyileşen sayısı da 1448 artışla 40 bin 136'ya çıktı.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, bugüne kadar 901 bin 904 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da sağlık alanında OHAL uzatıldı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 364 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 15 bin 78'e yükseldi.

27 bin 725 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, ölü sayısı 5 artarak 495'e, iyileşenlerin sayısı da 188 artışla 8 bin 400'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 22 artışla 1121'e çıktı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, durumun kötüleşmesi nedeniyle 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Bununla birlikte, yeniden getirilen tedbirlerin uygulanma süresi de 15 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Buna göre, gece kulüpleri, sanatoryum ve rehabilitasyon merkezleri belirtilen tarihe kadar kapalı kalacak. Kültürel organizasyon, düğün ve tören gibi geniş katılımlı etkinliklere getirilen yasak sürecek.

Toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirilen Moldova'da, çocuklar ve spor için ayrılan yerler, çocuk kampları ve dinlenme merkezleri kapalı kalmaya devam edecek.

63 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlandığı ülkede, vatandaşların halka açık yerlerde 3 kişilik grup halinde gezebilecek.

Asya Kalkınma Bankasından Tacikistan'a 50 milyon dolar hibe

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 63 artarak 5 bin 630'a çıktı. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 85 artarak 4 bin 194 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1384 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Asya Kalkınma Bankası, salgının olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla Tacikistan hükümetine 50 milyon dolar hibe ayırdı.

Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 847'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 92 artarak 6 bin 847'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 115 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 4 bin 675'e ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 850 bin testin yapıldığı ülkede 58 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da bugüne kadar 19 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 153 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözleniyor.

Kiev'de önlemler gevşetiliyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de belediye, bazı önlemleri gevşetme yönünde karar aldı.

Buna göre, sosyal mesafenin korunması şartıyla restoran, kafe, havuz, tiyatro ve sinemalar açılacak, kültürel etkinliklere izin verilecek.

Kovid-19 nedeniyle 1051 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 39 bin 14, iyileşen hasta sayısı da 17 bin 409 olarak açıklanmıştı.

Nursultan Nazarbayev'in sağlık durumu iyi

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 71 Kovid-19 hastası daha iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 11 bin 585'e ulaştı.

Geçen hafta Kovid-19'a yakalandığı açıklanan ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in sağlık durumunun iyi olduğu, doktorların önerilerini yerine getirdiği ve kendini tecrit etmeye devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, ülkede salgının daha fazla hissedildiği bölgelerde tedbirler artırılıyor.

Akmola eyaletinde 65 yaş üstü vatandaşların acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkması yasaklandı. Almatı eyaletinde, kafe, alışveriş merkezleri, dini tesisler ve çocuk bahçelerinin faaliyeti yeniden askıya alındı.

Kazakistan'da bugüne kadar 18 bin 765 Kovid-19 vakası tespit edildi, 134 hasta hayatını kaybetti.

"Gürcistan'da artık salgın ülke içinde yayılmıyor"

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Tamar Gabunia, bugün Kovid-19 tespit edilen 3 kişinin ülkeye yurt dışından geldiğini söyledi. Gabunia, "Bu, salgının artık ülke içinde yayılmadığının bir işareti." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da iyileşenlerin sayısının 771'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 917 vaka tespit edildi, 14 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Gürcistan'da 258 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 744 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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