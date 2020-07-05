Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
05.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:22

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1452 artarak 47 bin 171'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 280 artarak 15 bin 556'ya ulaştı.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da 2 haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda eğlence mekanları, çocuk sağlık kampları, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, hamamlar, lunapark, güzellik ve spor salonları geçici olarak kapatıldı.

65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması kısıtlanırken, sokaklarda en fazla 3 kişilik grup halinde gezilebilecek.

Şimdiye kadar başlatılan iç hat uçak seferleri devam edecek, rota sayısı ve uçak sefer sayısı artırılmayacak, tren sefer sayısı azalacak, bölgeler arası otobüs seferleri durdurulacak. Şehir içi toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri de sınırlandırıldı.

Devlet kurumları, ulusal şirketler ve diğer kurumlar personelinin yüzde 80'ini uzaktan çalıştıracak. Eczane, açık hava pazarları ve marketler faaliyetine devam edecek.

Virüsten 188 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, çalışmasına izin verilen banka ve diğer mali kuruluşların çalışma saatleri ve personel sayısı da sınırlandırıldı.

Ukrayna'da vaka sayısı 48 bin 500 oldu

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 823 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 48 bin 500'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 509'unun çocuk, 6 bin 990'nın da sağlık çalışanı olduğunu aktaran Stepanov, iyileşenlerin sayısının 221 artarak 21 bin 376, ölü sayısının ise 22 artarak 1249 olduğunu kaydetti.

Stepanov, hakla salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da 706 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 706 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 28 bin 606'ya çıktı. Ölü sayısı da 7 artarak 484'e yükseldi.

Bugüne kadar 122 bin 682 test yapılan ülkede, 16 bin 144 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 824 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 10 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 283 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 377'ye çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı 88 artarak 2 bin 802, ölü sayısı 10 artarak 88 oldu.

Kovid-19 hastalarından 628'i hastanelerde, 3 bin 859'u ise evde tedavi görüyor.

Son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 26 artarak 177 oldu.

Kırgızistan'ın Çin'den satın aldığı 500 oksijen konsantratörü, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla ülkeye getirildi.

Öte yandan, 237 Kırgızistan vatandaşı Türkiye'den ülkesine tahliye edildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 31'e, vaka sayısının ise 218 artışla 9 bin 829'a yükseldiği kaydedildi.

Saptanan yeni vakalardan 164'ünün karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği belirtilen açıklamada, dün akşamdan beri sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısının 119 artışla 6 bin 425'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 67 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 373 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Özbekistan'da önceki gün saptanan 318 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olmuştu.

Gürcistan'da vaka sayısı 954 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 954'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 828'e ulaştığı ifade edildi.

Salgın kaynaklı 15 ölümün gerçekleştiği ülkede, 192 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 828 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok Haber
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu Haber
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu Haber
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 13:09:38. #1.15#
title