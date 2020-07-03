Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 583 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 395 artarak 10 bin 820'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 235'e çıktı. Bugüne kadar 502 bin 965 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 8 bin 212 hastanın tedavisi sürüyor.

Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle hükümetin kararı gereği yarından itibaren 20 Temmuz'a kadar hafta sonları Bakü ile 15 il ve şehirde toplu taşıma araçları çalışmayacak. Aynı tarih aralığında Bakü metrosu faaliyet göstermeyecek, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar, kuaför ve güzellik salonları kapalı olacak.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı. Temmuzun ilk haftasında da günlük 500'ün üzerinde vaka sayıları görülüyor.

Belarus'ta 299 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 299 kişide virüse rastlandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 62 bin 997'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1171 artarak 49 bin 909, ölü sayısı da 7 artarak 412 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 1 milyon 43 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

Moldova'da vaka sayısı 17 bin 500'e yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 295 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 445'e yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 2 bin 509'unun sağlık personeli olduğu kaydedilen açıklamada, Kovid-19 hastalarından 2 bin 813'ünün evde tedavi gördüğü aktarıldı.

24 bin 718 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, ölenlerin sayısının 12 artarak 572, iyileşenlerin sayısının da 247 artışla 10 bin 93 olduğu belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 14 artarak 1280'e çıktı.

Moldova Başbakanı İon Kiku, okulların güz döneminin başında açılmayabileceğini belirterek, "Eğitimin uzaktan olması ihtimalini dışlamıyorum." dedi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu da vatandaşların salgına karşı belirlenen kurallara uymadığına dikkati çekerek, "Bu, sadece vakaların artışına değil, aynı zamanda sağlık sistemine de yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında ise 500'e yaklaşmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 9 bin 326'ya çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde ülkede Kovid-19 kaynaklı ölen sayısı 1 artarak 28'e, vaka sayısı ise 127 artarak 9 bin 326'ya çıktı.

Gün boyunca saptanan yeni vakalardan 109'u karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildi. 127 kişinin iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısı 6 bin 161 oldu.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 137 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Özbekistan'da dün saptanan 297 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olmuştu.

Tacikistan'da Kovid-19 hastalarının yüzde 78'i iyileşti

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 50 artarak 6 bin 108'e çıktığı belirtildi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 72 artarak 4 bin 762'ye ulaştı ve böylece ülkede koronavirüs saptanan hastaların yüzde 78'i iyileşmiş oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün görüldüğü ülkede, 1296 hastanın tedavisi sürüyor.

Çavuşoğlu ve Aydarbekov Kovid-19'u görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'un, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kovid-19 meselesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan'a virüsle mücadelede destek vermeye hazır olduğunun dile getirildiği kaydedildi.

Son bir haftada koronavirüs vakalarının arttığı Kırgızistan'da solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor.

Kovid-19 nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 6 bin 767, sağlığına kavuşan sayısı da 2 bin 655 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 14 bin 861 kişi iyileşti

5 Temmuz itibarıyla karantinanın sertleştirileceği Kazakistan'da halkı salgına karşı bilgilendirme çalışmaları artırıldı.

Başkent Nur Sultan'da polis araçları, sokakları gezerek yeniden uygulanacak karantina kuralları hakkında bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Son bir ayda salgının daha fazla hissedildiği Almatı şehrinde, halka karantina kurallarına sıkı bir şekilde uyma çağrısı yapılıyor.

Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev, şehirde akut solunum yetmeziliği hastalığıyla zatürre vakalarının son bir ayda 5 kat arttığını, günde 2 bin 500 olan ambulans çağrılarının 4 bine çıktığını bildirdi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 84 artarak 14 bin 861'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 44 bin 75 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, virüsten 188 kişi hayatını kaybetmişti.

Zelenskiy'in eşi Kovid-19'dan iyileşti

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, virüse yakalanan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, Zelenskaya'nın virüsün nedeniyle oluşan zatürreden tedavi görmeye devam edeceği belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının 46 bin 763 olarak açıklandığı Ukrayna'da, virüsten toplam 20 bin 558 kişi iyileşmiş, 1212 kişi ise yaşamını yitirmişti.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA