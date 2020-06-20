Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
20.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:41

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 66'sı çocuk ve 73'ü sağlık çalışanı 841 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 35 bin 825'e çıktığını belirtti.

Stepanov, ölü sayısının 9 artarak 994, sağlığına kavuşan sayısının da 373 artışla 16 bin 406 olduğunu kaydetti.

Başkent Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde Kovid-19 vakaların artması nedeniyle bazı önlemlerin yeniden getirebileceğini bildirdi.

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ermenistan'da 551 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 551 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 19 bin 708'e, ölü sayısı 13 artarak 332'ye çıktı.

Bugüne kadar 93 bin 786 testin yapıldığı ülkede, sağlığına kavuşan sayısı 8 bin 854 oldu.

Ermenistan'da, 10 bin 409 hastanın tedavisi sürüyor.

Nur Sultan'da getirilen tedbirler uygulamaya girdi

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sokağa çıkma kısıtlaması devreye girdi. Şehir sakinleri ancak markete, işe, eczane ve sağlık kurumlarına gidebiliyor.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlar acil ihtiyaç olmadan dışarı çıkamıyor.

Faaliyeti askıya alınan alışveriş merkezleri, pazarlar, toplu taşıma araçları, gıda dışı marketler ve diğer halka açık yerlerde kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Kısıtlamalar 2 gün sürecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 428 artarak 16 bin 779'a ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Nur Sultan'da vaka sayısı 79 artarak 3 bin 192'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 216 artarak 10 bin 411'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 113'e çıktı.

Genel vaka sayısına dahil edilmeyen asemptomatik vaka sayısı 620 artarak 8 bin 229'a yükseldi.

Özbekistan'da vaka sayısı 6 binin üzerinde

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 105 artarak 6 bin 25'e çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 94'ünün karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı Özbekistan'da, 1733 kişinin tedavisi sürerken, 4 bin 273 kişi de iyileşti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 3 bine yaklaştı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 192 artarak 2 bin 981'e, taburcu edilenlerin sayısı 20 artarak 1981'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını yitirdi ve böyle ölü sayısı 35'e yükseldi.

498 Kovid-19 hastasının tedavi altında olduğu Kırgızistan'da, hastalarla temas ettikleri tespit edilen 12 bin 205 kişi de ev karantinasında tutuluyor.

Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov'un virüse yakalandığı belirtildi.

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov da virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ülkede hafta sonu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Gürcistan'da vaka sayısı 900'ü geçti

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 3 kişide daha virüs görülmesi ile vaka sayısının 901'e, iyileşenlerin sayısının 752'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgını nedeni ile 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 256 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 891 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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