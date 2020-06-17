Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
17.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:43

Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 663 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 56 bin 32'ye çıktı. Ölü sayısı 6 artarak 324, sağlığına kavuşanların sayısı 1462 artarak 32 bin 735 oldu. Ülkede, şimdiye kadar 778 bin 935 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da 478 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 478 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 12 bin 732'ye çıktığı bildirildi. Kovid-19 vakalarından 1988'inin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, son günde 1943 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi. Ölü sayısının 10 artarak 433, iyileşenlerin sayısının ise 176 artarak 7 bin 77 olduğu aktarıldı. Ülkede, 32 bin 168 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 33 artışla 980'e yükseldi.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi. Vlah, bölgede koronavirüs durumunun kötüleştiğine işaret ederek sağlık personeline ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu da ülkede Kovid-19 testlerin tükendiğini, 100 bin test satın alacaklarını belirtti.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bin 600'ü geçti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 77 artarak 5 bin 638'e çıktı. Yeni vakalardan 74'ü karantina merkezlerinde gözetim altına alınanlarda tespit edildi. Şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılan ülkede, halen 50 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün görüldüğü ülkede, 1523 kişinin tedavisi sürerken 4 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 221 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 51'e, vaka sayısının ise 61 artarak 5 bin 221'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, 76 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşan sayısının 3 bin 700 olduğu kaydedildi.

Ülkede, 1470 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kazakistan Meclis Başkanı virüse yakalandı

Kazakistan Meclis Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Hastalık belirtileri bulunmayan Nigmatulin'in kendisini izole ettiği ve uzaktan çalıştığı aktarıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten 69 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 9 bin 716 oldu. Ülkede şimdiye kadar 15 bin 542 vaka tespit edilmiş, virüsten 88 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da karantina tekrar uzatıldı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Virüs nedeniyle 943 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 33 bin 234, iyileşen sayısı 14 bin 943 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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