Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
16.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:19

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 689 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 55 bin 369'a ulaştı.

Ölü sayısı 6 artarak 318, sağlığına kavuşanların sayısı 853 artarak 31 bin 273 oldu.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, 760 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 12 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 375 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 12 bin 254'e ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 vakalarından 1949'unun sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 12 artarak 423, iyileşenlerin sayısının ise 107 artarak 6 bin 901 olduğu aktarıldı.

Ülkede, 41 bin 347 kişi gözetimde tutuluyor.

Azerbaycan'da 338 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 338 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 10 bin 662'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 209 artarak 5 bin 948'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 126'ya çıktı.

Bugüne kadar 391 bin 699 test yapılan Azerbaycan'da 4 bin 588 hastanın tedavisi sürüyor.

Vakaların artması nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, ilave tedbirler alınması değerlendiriliyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 160 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 63 artarak 5 bin 160'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 121 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 624 olduğu belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 1486 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da son günde 35 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 35 artarak 5 bin 328'e çıktığı bildirildi.

Toplam 850 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 4 bin 19 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle 19 ölümün görüldüğü ülkede, 1290 kişinin tedavisi sürerken 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da 11 eyalette karantina güçlendirildi

Kovid-19 vaka sayısında artış oranının son bir günde yüzde 2,6 olduğu Kazakistan'da Almatı şehriyle Batı Kazakistan, Cambıl, Mangistau, Aktöbe eyaletleri dahil 11 eyalette karantina uygulaması güçlendirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 100 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısı 9 bin 488'e ulaştı, bu da vakaların yüzde 62,7'sini oluşturuyor.

Ülkede 15 bin 192 vaka tespit edilmiş, 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Zelenskiy'in eşi hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Vladimir Zelenskiy ve çocukların Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Elena Zelenskaya'nın geçen hafta virüse yakalandığı bildirilmişti.

Kovid-19 nedeniyle 912 kişinin nedeniyle hayatını kaybettiği Ukrayna'da, vaka sayısı 32 bin 476, iyileşen sayısı 14 bin 528 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Yüksek libidosuyla neslini kurtaran, 800'den fazla yavrunun babası olan Diego, emekli oldu
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Yasmin Erbil Türkan Şoray
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 19:22:41. #1.15#
title