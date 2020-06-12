Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
12.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:36

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 683 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vakası sayısının 29 bin 753'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte en fazla vakanın Lviv, başkent Kiev, Vinnitsa ve Rivne bölgelerinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, ölü sayısının 16 artarak 870, iyileşen sayısının da 426 artışla 13 bin 567 olduğu kaydedildi.

Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a uzatılmış, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Ermenistan'da OHAL 13 Temmuz'a kadar uzatıldı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 612 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 15 bin 281'e, ölü sayısı 13 artarak 258'e ulaştı.

Bugüne kadar 75 bin 686 test yapılan ülkede, 5 bin 639 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Ülkede, 9 bin 298 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hükümet, ülkede 16 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) rejiminin 13 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Kazakistan'da vaka sayısı yüzde 2,3 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 314 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 13 bin 872'ye ulaştı, vaka sayısında artış oranı yüzde 2,3 oldu.

Yeni vakaların çoğu Karaganda (52), Aktöbe (48) eyaletleriyle Nur Sultan (50), Almatı (48), Çimkent (29) şehirlerinde görüldü.

248 kişinin iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısı 8 bin 593'e yükseldi.

Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen ve virüs belirtileri bulunmayan hasta sayısı 630 artarak 3 bin 159'a cıktı.

Başkent Nur Sultan'da 53, Almatı'da 130, Çimkent'te 30 yeni asemptomatik vaka tespit edildi.

Kazakistan'da, şimdiye kadar virüsten 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 800'ü aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vakası sayısının 102 artarak 4 bin 819'a, iyileşen sayısının 26 artışla 3 bin 637'ye çıktığı bildirildi.

Toplam 850 bin civarında Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, 47 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1163 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 840 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 9 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 840'a, sağlığına kavuşanların sayısının 697'ye yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle bugüne kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiği Gürcistan'da, 303 kişi çeşitli hastanelerde gözetim altında, 3 bin 213 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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