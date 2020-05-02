Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 17'si çocuk ve 96'sı sağlık çalışanı 550 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 11 bin 411'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, 85 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1498'e, ölü sayısının ise 7 artarak 279'a yükseldiğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, gıda ürünleri satan pazar yerlerinin faaliyete geçtiği ülkede, karantina süresi 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

Moldova'da ölü sayısı 124 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle ölen sayısı 2 artarak 124'e, iyileşen sayısı ise 1334'e yükseldi.

Ülkede, vaka sayısı 3 bin 980 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voiku, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Durumun ağır olmadığını belirten Voiku, evde tedavi gördüğünü ifade etti.

Kazakistan'da 211 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 211 artarak 3 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı da 20 artarak 940'a ulaştı.

Kovid-19'dan 25 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da 2 bin 820 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 8'e yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyıcısı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamaya göre 13 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 585 oldu. Gürcistan'da bugüne kadar 207 Kovid-19 hastası iyileşmişti.

Kırgızistan'da 13 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 768'e çıktı.

Bugüne kadar 527 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da 19 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 19 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 94, 47 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 1229 olduğu duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 tespit edilen bir hamile kadının doğurduğu bebekte virüse rastlanmadığı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da 856 hastanın tedavisi sürüyor. Toplam 280 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 32'ye ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 32'ye ulaştığı bildirildi.

Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında bugün düzenlenecek toplantıda Kovid-19'la mücadele tedbirleri ele alınacak. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir ekip, incelemelerde bulunmak üzere Tacikistan'a geldi.

Bu arada Tacik makamları yılın ilk dört ayında 5 bin 489 kişinin zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını, 95 kişinin bu hastalıktan öldüğünü bildirdi.

Tacikistan'da ilk Kovid-19 vakasının 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Ermenistan'da 125 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 125 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 273'e çıktı.

Bugüne kadar 23 bin 142 test yapılan ülkede koronavirüs nedeniyle 33 hasta öldü, 1010 kişi iyileşti, 1227 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 200'den fazla cadde ve sokak Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Dezenfekte işleminde güvenlik güçlerine ait TOMA'lar da kullanıldı.

Kaynak: AA