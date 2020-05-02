Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
02.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:42

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 17'si çocuk ve 96'sı sağlık çalışanı 550 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 11 bin 411'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, 85 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1498'e, ölü sayısının ise 7 artarak 279'a yükseldiğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, gıda ürünleri satan pazar yerlerinin faaliyete geçtiği ülkede, karantina süresi 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

Moldova'da ölü sayısı 124 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle ölen sayısı 2 artarak 124'e, iyileşen sayısı ise 1334'e yükseldi.

Ülkede, vaka sayısı 3 bin 980 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voiku, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Durumun ağır olmadığını belirten Voiku, evde tedavi gördüğünü ifade etti.

Kazakistan'da 211 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 211 artarak 3 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı da 20 artarak 940'a ulaştı.

Kovid-19'dan 25 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da 2 bin 820 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 8'e yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyıcısı 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamaya göre 13 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 585 oldu. Gürcistan'da bugüne kadar 207 Kovid-19 hastası iyileşmişti.

Kırgızistan'da 13 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 768'e çıktı.

Bugüne kadar 527 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da 19 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 19 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 94, 47 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 1229 olduğu duyurdu.

Açıklamada, Kovid-19 tespit edilen bir hamile kadının doğurduğu bebekte virüse rastlanmadığı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da 856 hastanın tedavisi sürüyor. Toplam 280 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 32'ye ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 32'ye ulaştığı bildirildi.

Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında bugün düzenlenecek toplantıda Kovid-19'la mücadele tedbirleri ele alınacak. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir ekip, incelemelerde bulunmak üzere Tacikistan'a geldi.

Bu arada Tacik makamları yılın ilk dört ayında 5 bin 489 kişinin zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını, 95 kişinin bu hastalıktan öldüğünü bildirdi.

Tacikistan'da ilk Kovid-19 vakasının 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Ermenistan'da 125 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 125 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 273'e çıktı.

Bugüne kadar 23 bin 142 test yapılan ülkede koronavirüs nedeniyle 33 hasta öldü, 1010 kişi iyileşti, 1227 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da sokaklar dezenfekte edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 200'den fazla cadde ve sokak Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Dezenfekte işleminde güvenlik güçlerine ait TOMA'lar da kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Ozan Güven Ajda Pekkan
Spor Jose Sosa Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:15:55. #1.15#
title