Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Kazakistan, Belarus, Moldova, Güncel, Haber

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

24.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:44
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 2 artarak 84'e çıktı.? 184 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de vaka sayısı 3 bin 110 oldu.

Moldova Başbakanı İon Kiku, 27 Nisan'dan itibaren parkların halka açık olacağını ve pazar yerleri hariç bazı satış yapan yerlerin açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon da kamu personelinin idari izinlerinin 4 Mayıs'a kadar uzatılmasını önerdi.

Ülkede, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Belarus'ta ölen sayısı 63 oldu

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 751 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 8 bin 773'e, ölü sayısı ise 3 artarak 63'e çıktı.

Toplam iyileşen hasta sayısı 1120'ye ulaşırken, bugüne kadar 130 bin 824 Kovid-19 testi yapıldı.

Kazakistan'da salgından 3 kişi daha öldü

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 42 artarak 2 bin 376'ya, diğer yandan iyileşenlerin sayısı 36 artarak 604'e yükseldi.

Salgından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 oldu.

Başkent Nur Sultan'da Kovid-19'dan iyileşen 93 yaşındaki kadın sağlık çalışanların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Samruk Kazına Ulusal Refah Fonu Lojistik ve Uluslararası İş birliğinden Sorumlu Yönetici Direktörü Kanat Alpısbayev da karantinadan sonra Air Astana Havayolları şirketi personeli ve yolcuları için koruyucu maske ve eldiven takma ve sağlık kontrolü zorunluluğu getirilebileceğini duyurdu.

Azerbaycan'da ölü sayı 21'e çıktı

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 44 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1592'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 21'e yükseldi.

65 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 1013 oldu.

Bugüne kadar 114 bin 410 testin yapıldığı ülkede 558 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da tedbirler kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar da kaldırıldı.

Bakanlar Kurulunun kararına göre, 27 Nisan'dan itibaren kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, kitap, kırtasiye, gazete, elbise, ayakkabı ve gübre satan yerler açık olacak.

Ayrıca, fotoğraf stüdyoları, elektronik ürünlerin tamirini yapan yerler, özel ders veren öğretmenler ile evlerde temizlik hizmeti verenler de faaliyete başlayacak.

Sokağa çıkış için SMS'le izin alma uygulanmasındaki izin süresi de 2 saatten 3 saate çıkarıldı.

Ayrıca kamu hizmetlerinin tek bir noktadan verildiği ASAN Hizmet şubeleri de 27 Nisan'da online sıra alınması şartıyla yeniden faaliyete başlayacak.

Özbekistan'da ölü sayısı 8'e ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 598'e, ölenlerin sayısının ise 1 artarak 8'e çıktığı bildirildi.

90 bin kişinin gözetimde tutulduğu Özbekistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 1778 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan'da 18 kişi iyileşti

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili oluşturduğu internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 132 olduğu kaydedildi.

Toplam 434 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Kovid-19'un oluşturacağı ekonomik sorunların önlenmesi için 1 milyar 100 milyon dolarlık (3 milyar 500 milyon Gürcistan Larisi) sosyal yardım paketini onayladıklarını belirtti.

Kovid-19'a karşı ülke genelinde alınan tedbirleri 27 Nisan'dan itibaren sırayla kaldırmaya başlayacaklarını kaydeden Gakharia, okulların eylüle kadar kapalı olacağını aktardı.

"Virüsün ülke ekonomisinin ritmini bozdu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'a ilişkin yetkililerle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, virüsün ülke ekonomisinin ritmini bozduğunu belirterek, "İşletmelerin birçoğu aynı anda sert şartlarla karşı karşıya kaldı. Yüksek teknolojili ürünler dahil bütün ürünlere talep azaldı. İş birliği bağları bozuluyor. Otomotiv endüstrisi de salgından etkileniyor." dedi.

Putin, Kovid-19 gündemiyle video konferans yoluyla Güvenlik Konseyini de topladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da koronavirüsle mücadele kapsamında 30 bin askerin ve 4 bin özel askeri teçhizatın devreye sokulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da nisan başından bu yana yaklaşık 6 bin Rus vatandaşının yurt dışından ülkeye getirildiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcı Tatyana Golikova, ülkedeki sağlık sisteminin gerilim içinde olduğunu söyledi.

68 bin 622 vakanın tespit edildiği Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 615 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 36 bin 897 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haberler
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Uzman isim, Türkiye'deki çekirge istilasına karşı kullanılacak yöntemi söyledi Haberler
Uzman isim, Türkiye'deki çekirge istilasına karşı kullanılacak yöntemi söyledi
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
CHP'li vekilin 'Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok' paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi Haberler
CHP'li vekilin "Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün yok" paylaşımına Bakanlık'tan yanıt geldi
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Mustafa Varank Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Kibariye Harun Tan Aslı Enver Ebru Şallı
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ramazan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 22:02:30. #1.14#
title