Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Kazakistan, Moldova, Belarus, Güncel, Haber

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

23.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:06
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 artarak 80'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 661'e ulaşırken, 148 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 926'ya çıktı.

Ülkede, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Belarus?'ta ölü sayısı 60'a ulaştı

Belarus'ta 741 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 8 bin 22'ye çıktı, ölü sayısı ise 2 artarak 60'a yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 122 bin 543 Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, virüs nedeniyle Rusya dahil birçok ülkenin sınırlarını kapattığına dikkati çekerek "Doğal olarak bu ekonomimizi kötü yönde etkiledi." dedi.

Lukaşenko, ülke sınırlarını kapatmayı planlamadıklarını vurguladı.

Kazakistan'da 44 yeni vaka

Kazakistan'da Kovid 19 vaka sayısı 44 artarak 2 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı da 36 artarak 551'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'da Kovid-19 vakaları için inşa edilen modül hastaneyi ziyaret ederek son yıllarda önem verilmeyen sıhhi epidemiyolojik sistemde reformların yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği Kazakistan'da 1680 kişinin tedavisi sürüyor.

- Azerbaycan'da vaka sayısı 1548'e ulaştı

Azerbaycan'da 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1548'e yükseldi.

41 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 948'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı 20 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'da 580 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 19 yeni vaka, 107 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, 19 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1735'e çıktığını bildirdi.

Bugüne kadar 210 bin testin yapıldığını kaydeden Şadmanov, 107 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 561'e ulaştığını aktardı.

Şadmanov, bir Kovid-19 hastasının tedavisi için 3 bin 200 dolar, yoğun bakımdaki hasta için 6 bin 400 dolar, hastanede 14 günlük karantinada bulunan için 240 dolar harcandığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 92 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Gürcistan'da iyileşenlerin sayısı 111'e yükseldi

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili oluşturduğu internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşenlerin sayısının 111'e çıktığı belirtildi.

Bugüne kadar 423 vakanın görüldüğü ülkede, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

"Moskova'da salgın zirveye ulaşmadı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde Kovid-19'un zirve noktasına ulaşmadığını vurgulayarak "Sağlık sistemimiz, karşı karşıya kaldığı zorluklarla ve virüsün tespit edildiği hasta akışıyla bugün baş ediyor. Fakat ileride de bunu başarmak için hastane, yatak ve bu sorunla ilgilenecek doktor sayısının artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin uygulamasının geçen hafta devreye girdiğini hatırlatan Sobyanin, şehirde her gün hareket edenlerin sayısında 800 bin kişiye kadar azalma yaşandığını kaydetti.

62 bin 773 vakanın tespit edildiği Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 555 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 33 bin 940 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Hande Yener Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Ivan Obradovic Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 20:33:58. #1.15#
title