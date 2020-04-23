Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 artarak 80'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 661'e ulaşırken, 148 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 926'ya çıktı.

Ülkede, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti.

Belarus?'ta ölü sayısı 60'a ulaştı

Belarus'ta 741 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 8 bin 22'ye çıktı, ölü sayısı ise 2 artarak 60'a yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 122 bin 543 Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, virüs nedeniyle Rusya dahil birçok ülkenin sınırlarını kapattığına dikkati çekerek "Doğal olarak bu ekonomimizi kötü yönde etkiledi." dedi.

Lukaşenko, ülke sınırlarını kapatmayı planlamadıklarını vurguladı.

Kazakistan'da 44 yeni vaka

Kazakistan'da Kovid 19 vaka sayısı 44 artarak 2 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı da 36 artarak 551'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'da Kovid-19 vakaları için inşa edilen modül hastaneyi ziyaret ederek son yıllarda önem verilmeyen sıhhi epidemiyolojik sistemde reformların yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği Kazakistan'da 1680 kişinin tedavisi sürüyor.

- Azerbaycan'da vaka sayısı 1548'e ulaştı

Azerbaycan'da 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1548'e yükseldi.

41 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 948'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı 20 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'da 580 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 19 yeni vaka, 107 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov, 19 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1735'e çıktığını bildirdi.

Bugüne kadar 210 bin testin yapıldığını kaydeden Şadmanov, 107 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 561'e ulaştığını aktardı.

Şadmanov, bir Kovid-19 hastasının tedavisi için 3 bin 200 dolar, yoğun bakımdaki hasta için 6 bin 400 dolar, hastanede 14 günlük karantinada bulunan için 240 dolar harcandığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 92 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Gürcistan'da iyileşenlerin sayısı 111'e yükseldi

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili oluşturduğu internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşenlerin sayısının 111'e çıktığı belirtildi.

Bugüne kadar 423 vakanın görüldüğü ülkede, salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

"Moskova'da salgın zirveye ulaşmadı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde Kovid-19'un zirve noktasına ulaşmadığını vurgulayarak "Sağlık sistemimiz, karşı karşıya kaldığı zorluklarla ve virüsün tespit edildiği hasta akışıyla bugün baş ediyor. Fakat ileride de bunu başarmak için hastane, yatak ve bu sorunla ilgilenecek doktor sayısının artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin uygulamasının geçen hafta devreye girdiğini hatırlatan Sobyanin, şehirde her gün hareket edenlerin sayısında 800 bin kişiye kadar azalma yaşandığını kaydetti.

62 bin 773 vakanın tespit edildiği Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 555 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 33 bin 940 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA