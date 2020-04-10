Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken salgına karşı önlemler de sıkılaşıyor.

10.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:18
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken salgına karşı önlemler de sıkılaşıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 149 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1438'e, iyileşen sayısının 56'ya ulaştığını bildirdi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Belarus'ta ölü sayısı 19'a çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, vaka sayısının 495 artarak 1981'e yükseldiği, 4 hamile kadında da virüsün tespit edildiği aktarıldı.

İyileşenlerin sayısının 30'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, 3 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığı kaydedildi.

Belarus Eğitim Bakanlığı, okulların tatil süresini 13 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Rusya'da sosyal mesafeyi korumayan gazeteciye gözaltı

Moskova bölgesinde bir gazeteci, "1 metre sosyal mesafe" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nda vatandaşları evden çıkmamaya çağırdı.

Ülkede vaka sayısı 11 bin 917'ye ulaşmış, 94 kişi hayatını kaybetmiş, 97 kişi de iyileşmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 812'e yükseldi

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 10 artışla 812'ye ulaştı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 oldu, iyileşenlerin sayısı 4 artarak 64'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 15 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili kararname süresinin sona ereceğini belirterek, OHAL ve karantina sürelerinin nisanın sonuna kadar uzatılması talimatı verdi.

Çinli doktorlar, Kovid-19 vakalarının tedavisine destek amaçlı geldiği Kazakistan'da, yerli doktorlarla vakaların tedavisine ilişkin deneyim paylaşımı toplantılarına başladı.

Azerbaycan'da ölü sayı 10'a çıktı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 65 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 991'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 65 hastanın iyileştiği, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı kaydedildi.

Ermenistan'da ölü sayısı 12 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1 kişi artarak 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, 14 Nisan'a kadar ilan edilen OHAL süresinin uzatılmasını önerdi.

Ülkede vaka sayısı 937, iyileşenlerin sayısı 149 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan'a 17 milyon dolar kredi

İslam Kalkınma Bankası, tıbbi cihaz alımı için Özbekistan'a 17 milyon dolar tahsis etti.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı Sıhhi ve Epdemioloji Kurumu Müdürü Bahram Almatov, 4 kişinin daha iyileşmesiyle toplam 42 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

84 bin kişinin karantinada tutulduğu Özbekistan'da, 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı da 624'e yükselmişti.

Tacikistan'da yabancıların ülkeye girişi askıya alındı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede görülmesinin önlenmesi için yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarının durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, kısıtlamalara diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve onların aileleriyle uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin tabi tutulmayacağı ifade edildi.

Tacik yetkililer, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

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