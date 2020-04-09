Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Güncel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

09.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:58
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 104 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayının 926'ya ulaştığı belirtildi.

38 hastanın iyileştiği ifade edilen açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 9 olduğu kaydedildi.

Moldova'da ölü sayısı 29'a yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, virüsün 112 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 1289'a ulaştığını bildirdi.

Durumu ağır olmayan Kovid-19 hastalarının evde tedavi göreceklerini belirten Dumbravyanu, ölü sayısının 1 artarak 29'a çıktığını ifade etti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon da kiliselere gidilmemesi çağrısında bulunarak, bayramlarda ayinlerin canlı yayımlanacağını duyurdu.

Kazakistan'da vaka sayısı 764'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 5 artarak 764'e ulaştı, 5 kişinin taburcu edilmesiyle de iyileşenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tacikistan'a 5 bin ton undan oluşan insani yardım yapıldığı bildirildi.

Çin'in Kovid-19 ile mücadele kapsamında gönderdiği 13 uzman ve tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım da Kazakistan'a ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 582'ye ulaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 27 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 582'ye ulaştığı belirtildi.

8 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, 70 binden fazla insanın karantinada bulunduğu bildirildi.

Özbekistan'da Kovid-19 kaynaklı 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna ordusunda vaka sayısı 7'ye ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, orduda vaka sayısının 2 artarak 7'ye çıktığını bildirdi.

Vaka sayısının 1892 olduğu Ukrayna'da 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Moskova'da mezarlıklar ziyaretçilere kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, mezarlıkların ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.

Rusya Eğitim Bakan Yardımcısı Dmitriy Gluşko da 6 Nisan itibarıyla öğrencilerin yüzde 95'inin uzaktan eğitim gördüğünü açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle 76 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da 10 bin 131 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

AB'den Gürcistan'a 250 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği'nin (AB) Gürcistan Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Gürcistan için Kovid-19 ile mücadele kapsamında 250 milyon avroluk fon ayırdığı belirtildi.

214 vakanın bulunduğu Gürcistan'da 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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