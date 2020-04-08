Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

08.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:06
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 118 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 1174'e, ölü sayısının 3 artarak 27'ye ulaştığı bildirildi.

Belarus'ta 205 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 205 artarak 1066'ya yükseldiğini, sağlığına kavuşanların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.

Ülkede, salgın nedeniyle 13 kişi ölmüştü.

Azerbaycan'da 105 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 105 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayı 822'ye ulaştı.

19 kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 63 oldu.

Salgın nedeniyle 8 kişinin öldüğü Azerbaycan'da, 751 hasta tedavi altında tutuluyor.

Özbekistan'da 25 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 545'e çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi iyileşmişti.

- Ukrayna ordusunda vaka sayısı 5'e yükseldi

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda vaka sayısı 2 artarak 5'e çıkarken, vakalardan biri hayatını kaybetti. Orduda 118 kişi karantinada tutuluyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 1668, ölü sayısı 52 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 54'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşenlerin sayısı 1 artarak 54 oldu.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, başkentteki 222 hastanın 5'inin durumunu ağır olduğunu söyledi.

Kovid-19 kaynaklı 7 ölümün kaydedildiği Kazakistan'da vaka sayısı 709 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan'da 2 binden fazla kişi karantinada

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, yurt dışından gelen 2 bin 14 kişinin karantinada tutulduğunu, ülkede henüz Kovid-19 vakası tespit edilmediğini bildirdi.

ABD'nin Duşanbe Büyükelçiliği, ülkenin sağlık sektörünün geliştirilmesi için maddi yardımda bulunacaklarını belirtti.

Kırgızistan Türkiye'den test kitleri satın alacak

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov'un başkanlığında düzenlenen salgınla ilgili toplantıda, yakın zamanda Türkiye'den Kovid-19 test kitlerinin satın alınacağı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Kırgızistan'da vaka sayısı 270 olarak açıklanmış, 25 kişi de iyileşmişti.

Kaynak: AA

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