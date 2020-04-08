Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 bini geçti.

08.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:40
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 1175 artarak 8 bin 672'ye ulaştı. 86 kişi sağlığına kavuştu, 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 63'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 180 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, 910 binden fazla testin yapıldığını açıkladı.

Ukrayna'da 7 ölüm daha

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 206 artarak 1668'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 35 hastanın iyileştiği, ölü sayısının 7 artarak 52 olduğu aktarıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında İtalya'ya 5 bin litre dezenfektan gönderdiklerini duyurdu.

Moldova'da ölü sayısı 24'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 2 artarak 24'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkede, vaka sayısı 1056 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı 709'a ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 24 artışla 709 oldu. Bir kişi hayatını kaybetmesiyle ölüm sayısı 7'ye çıktı. 3 kişi de iyileşirken sağlığına kavuşanların sayısı 53'e ulaştı.

Ermenistan'da ölü sayısı 9 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 881'e ulaştı.

Ölü sayısı 1 artarak, 9 oldu.

Kırgızistan'da 42 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanı Sabirjan Abdikarimov, 42 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 270'ye yükseldiğini bildirdi.

Virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 13 artarak 32 olduğuna dikkati çeken Abdikarimov, ayrıca 14 kişinin de yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Ülkede, salgın nedeniyle 4 kişi ölmüştü.

Özbekistan'da 1 ölüm daha

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.

16 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 520'ye ulaştı.

Özbekistan'da 2 kişi ölmüş, 30 kişi de iyileşmişti.

Gürcistan'da 208 vaka

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, 13 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 208 olduğunu söyledi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi de iyileşmişti.

Kaynak: AA

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