Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Koronavirüs, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan ve Özbekistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 bini geçti.

07.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:00
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan ve Özbekistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1154 artarak 7 bin 497'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 88 kişinin iyileştiğine dikkat çekilerek, 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 58 olduğu aktarıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 185 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, 795 binden fazla testin yapıldığını kaydetti.

Rus hükümeti sadece eczanelerin maske, solunum cihazları ve tıbbi eldivenleri satmasına ilişkin karar aldı.

Ukrayna'da 7 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 143 artarak 1462'ye çıktığı ifade edildi. 28 hastanın iyileştiği aktarılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 45 olduğu belirtildi.

Moldova'da 21 ölüm ?

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 2 artarak 21'e yükseldiğini, 3 kişinin de sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Ülkede, vaka sayısı 965 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 685 vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 56 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 685 oldu. Salgın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, iki kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 47'ye çıktı.

Salgının bölgelerde yayılma hızının artmasıyla bugün itibarıyla Karaganda eyaleti, Taraz ve Korday ilçelerinde karantina uygunlandı.

Bölge ve şehirlere giriş ve çıkışlar sınırlanırken, halka açık alanlar dezenfekte ediliyor.

Kırgızistan'da 12 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Başkanı Sabirjan Abdikarimov, gözetim altında tutulan 12 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 228'ye yükseldiğini belirtti.

Abdikarimov, virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 7 artarak 19 olduğunu söyledi.

Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede iyileşenlerin sayısı 33'e ulaştı.

Gürcistan'da 195 vaka

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 7 artarak 195 olduğunu bildirdi.

Gürcistan'da, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da vaka sayısı 853'e çıktı

Ermenistan'da 20 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 853 oldu.

Ülkede 87 kişi iyileşmiş, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 75 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 75 kişide daha Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 472'ye ulaştığı aktarıldı.

Ülkede, 2 kişi ölmüş, 30 kişi de iyileşmişti.

Kaynak: AA

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