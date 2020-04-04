Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Rusya, Güncel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Belarus, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile virüse karşı alınan önlemler artıyor.

04.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:38
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Belarus, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile virüse karşı alınan önlemler artıyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Müdürü Anna Popova, vakaların yüzde 25'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

Günde 37 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığına dikkati çeken Popova, vakaların 235'nin çocuk olduğunu dile getirdi.

4 bin 731 vakanın bulunduğu Rusya'da, salgın nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Belarus'ta ölü sayısı 5'e çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 1 artarak 5'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 394 hastanın tedavi altında tutulduğu, 46 kişinin de taburcu edildiği aktarıldı.

Kazakistan'da vaka sayısı 525 oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 25 artarak 525'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 5 olduğu, iyileşen sayısının 1 artarak 36'ya ulaştığı ifade edildi.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, 216 vakanın bulunduğu başkentte 5 hastanın durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

Salgın ülkenin tüm bölgelerine yayılırken, üçüncü büyük şehir Çimkent'te bugün itibarıyla karantina uygulamaya başlandı.

Bu kapsamda şehre giriş ve çıkışlar yasaklandı, tüm işletme ve kuruluşların faaliyetleri askıya alındı, parklar, dinlenme yerleri ve halka açık tüm mekanlar kapatıldı.

Dolmuş seferleri yasaklanırken, otobüslerin akşam 19.00'a kadar çalışmasına izin verildi.

Hareketi sınırlanan sakinler, sadece market, eczane, hastane ve bankaya gidebilecek.

Moldova'da 752 vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, virüsün 161 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 752'ye ulaştığını bildirdi.

Azerbaycan'da 521 vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 78 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayı 521 oldu. Salgın nedeniyle 5 kişi ölmüş, 32 kişi de tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, bu gece itibarıyla sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye girecek.

Özbekistan'da vaka sayısı 263'e çıktı

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü Özbekistan'da vaka sayısı 22 artarak 263'e ulaştı.

Gürcistan'da 157 vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, 1 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 157'ye çıktığı bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, salgına karşı önlemler kapsamında yurt dışından 4 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Haluk Levent Levent Dörter Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 19:48:02. #1.15#
title