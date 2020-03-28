Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler NUR Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı alınan önlemler artıyor.

NUR Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı alınan önlemler artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 17 artarak 163 oldu. Hastalardan 23'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazakistan'da vaka sayısı 228'e çıktı

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 artarak, 228'e çıktı.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, 2 bine yakın kişinin hastanelerde, 3 bin 500 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu söyledi.

Yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Tacikistan'dan 23, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 116 kişi getirildi.

Abhazya'da OHAL ilan edildi

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve henüz Kovid-19 vakasının açıklanmadığı Abhazya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sözde Abhazya yönetimince imzalanan karara göre, yarın yürürlüğe girecek OHAL uygulaması 20 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Kaynak: AA