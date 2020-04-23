Avrasya ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle bu yıl ramazan ayı kısıtlamalarla geçecek
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Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Güncel, Haber

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle bu yıl ramazan ayı kısıtlamalarla geçecek

NUR Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan, Tacikistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl ramazan ayı bazı kısıtlamalarla geçecek.

23.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:46
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle bu yıl ramazan ayı kısıtlamalarla geçecek

NUR Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan, Tacikistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl ramazan ayı bazı kısıtlamalarla geçecek.

Salgın nedeniyle 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesiyle toplu yapılan dini etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, yarın başlayacak ramazan ayında camilerde teravih namazlarının cemaatsiz kılınması, vaazların internetten verilmesi bekleniyor.

Kuran hatimlerinin de çevrimiçi okunacağı Kazakistan'da vatandaşlara "toplu dini etkinliklerden kaçınma" uyarısı yapılıyor.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Haurızbay Taganulı, Müslümanları karantina kurallarına uymaya, ihtiyaç sahiplerine iftarlık gıda malzemeleri dağıtmaya çağırdı.

Nur Sultan Baş İmanı Yerbolat Jusipov da teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağını söyledi.

Ülkenin Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, Kovid-19 nedeniyle halkın gereksiz temaslardan kaçınmalarını, kalabalık yerlere gitmemelerini, camileri ziyaret etmemelerini istedi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, ramazanda Kazakistan'da toplu dini etkinlikler planlamadıklarını aktardı.

Nur Sultan sakini Sandugaş Baymahan, AA muhabirine, karantinada evde kalmanın aileyle olmanın önemini daha iyi kavramaya fırsat oluşturduğunu belirterek, "Karantina süresi uzarsa ramazanı da evde geçireceğiz. Ailece teravih namazı kılarız. Bunun aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Özbekistan'da "teravih namazını evde kılma" çağrısı

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulu, ülkede bu yıl ramazanda camilerde teravih namazları ile toplu iftarlıkların yapılmayacağını, hatimlerin internetten canlı yayınlanacağını duyurdu.

Baş Müftü Osmanhan Alimov, salgının önlenmesi amacıyla halktan ramazan boyunca teravih namazını evlerinde kılmalarını istedi.

Alimov, vatandaşlara iftarları aile ortamında yapmaları, dar gelirli ailelere yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan hazırlıkları kapsamında alışveriş için vatandaşların akın ettiği pazar girişlerinde, sosyal mesafe kuralına uyularak uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.

Pazara girişlerinde oluşturulan sıhhi kontrol noktalarında vatandaşlara sağlık kontrolü de yapıldı.

Azerbaycan, ramazana 25 Nisan'da girecek

Ülkenin dini konulardan sorumlu mercisi Kafkas Müslümanları İdaresi, "ramazanın 25 Nisan'da başlayacağı yönünde" fetva yayımladı.

Fetvada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olduğu hatırlatılarak, ibadetlerin evde yapılması gerektiği belirtildi.

Toplu dini törenlerden kaçınılması gerektiği vurgulanan fetvada, iftar sofralarının sadece aile bireylerinin katılımıyla düzenlenmesi tavsiye edildi.

Kırgızistan'da "ibadetleri evde kılma" çağrısı

Salgın nedeniyle OHAL ve 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Kırgızistan'da Müslümanlardan ibadetlerini evlerinde yapmaları için çağrı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yayımladığı mesajında, toplumun birliğini, etnik gruplar arasında barışı ve karşılıklı desteği çağrıştıran ramazanın önemini vurguladı.

Kırgızistan Din İşleri Konseyi Başkanı Abibilla Kadırberdiyev de mesajında, ramazan ayının inancı aydınlatan, günahları bağışlayan ve ruhları besleyen ibadet ayı olduğu ifadesine yer verdi.

Ülkede Müslümanlar, 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

Gürcistan'da camiler kapalı

Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Kovid-19 nedeniyle martta kapatılan tüm camilerin ramazanda da kapalı kalacağını, vaazların sosyal medyadan canlı verileceğini bildirdi.

Aliyev, camilerde sadece ezanın okunacağını söyledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, yayınladığı görüntülü mesajında, kısıtlamalar çerçevesinde iftar sofralarına aile üyelerinin katılması, halkın sofralara komşuları çağırmasından kaçınması gerektiğini ifade etti.

Tacikistan'da toplu iftarlar yasak

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ramazan ayının başlamasıyla ilgili kutlama mesajında, ülkesinde Kovid-19 vakalarının tespit edilmemesine rağmen salgının tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirtti.

Bu yıl ramazanın tarım işlerinin başladığı döneme denk geldiğine işaret eden Rahman, oruç tutmanın insanın bağışıklık sistemini zayıflatarak bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız hale getireceğini, bu bağlamda tarlada çalışan veya üretim yapanların oruçlarını başka bir zamana erteleyebileceğini kaydetti.

Tacikistan Ulemalar Kurulu, salgını önlemek üzere camilerde cemaatle namaz kılınmasını ve toplu iftarların yapılmasını yasakladı.

Rusya'da teravih namazları cemaatsiz kılınacak

Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, yayınladığı görüntülü mesajında, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yardım, çocuklara da dini kitapları okutma çağrısı yaptı.

Rusya'da camilerin salgın nedeniyle 18 Mart'ta ziyaretlere kapatıldığını ifade eden Gaynuddin, 30 gün boyunca camilerde namaz ve teravih namazlarının imam ve cami çalışanları tarafından cemaatsiz kılınacağını söyledi.

Gaynuddin, ramazanda toplu iftarlar dahil tüm toplu yapılan dini etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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