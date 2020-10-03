Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 661 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanarak toplam vaka sayısının 222 bin 322'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 47 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 92 artışla 4 bin 353 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 877 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının 2 bin 146 artarak 98 bin 737'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler de uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan'da rekor

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 471 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla rekor yaşanarak vaka sayısının 7 bin 605'e, 278 kişinin iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 992'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2 hastanın daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 48'e yükseldiği kaydedildi.

Toplam 5 bin 392 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1100 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Söz konusu bölgede bugün 360 vaka tespit edildi.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vakası sayısının 278 artarak 57 bin 924'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 473'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 118 artarak 54 bin 456 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 992 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da hafta başından bu yana yeni vaka ve hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı artmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 128 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 184'e çıktı.

Ülkede, 141 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 278'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişinin öldüğü ülkede virüs kaynaklı can kaybı 1066'ya yükseldi.

Bir hafta içinde hastanelerdeki hasta sayısı iki kat arttığı ülkede hastanelerde 999, evlerinde 1386 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan Başbakan Kubatbek Boronov, 4 Ekim Pazar günü ülkede yapılacak milletvekili seçimlerinde tüm sandık kurullarında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 62 artarak 108 bin 106'ya yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 82 artarak 103 bin 110'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artarak 1740'a çıktı.

Ülkede 70'i çocuk 3 bin 256 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 86 kişinin sağlık durumu ağır, 14 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı 166 artarak 33 bin 378'e ulaştı.

Zatürreden 53 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 390'a, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 358'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz