Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
27.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:29

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 564 artarak 35 bin 546'ya, ölü sayısının da 10 artışla 977'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 277 kişinin taburcu olduğu ve iyileşen sayısının 24 bin 433'e ulaştığı kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 20 artarak 1842'ye çıktı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 33 binde fazla kişi gözaltında tutuluyor, 10 bin 136 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta vaka sayısı 71 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 191 artarak 71 bin 165'e, ölü sayısı ise 5 artışla 662'ye yükseldi.

272 kişi iyileşesiyle sağılığına kavuşanların sayısı 69 bin 650 oldu.

Ülkede, 853 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 844'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 83 artarak 33 bin 364'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 524 oldu.

Bugüne kadar 898 bin 492 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1956 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da hastaların yüzde 92'si iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 143 artarak 40 bin 338'e, ölü sayısının 2 artarak 297'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 554 artarak 37 bin 116'ya çıktığı ve böylece hastaların yüzde 92'sinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 925 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Altı günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Tacikistan'da 36 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 36 artarak 8 bin 449"a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 68'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 32 artarak 7 bin 246'ya yükseldiği aktarıldı.

Tacikistan'da 1135 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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