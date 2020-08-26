Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler tespit edilmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
26.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:35

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler tespit edilmeye devam ediyor.

Ukrayna'da, son 24 saatte 1670 vaka görülürken toplam vaka sayısı 111 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 77'si çocuk, 91'i sağlık çalışanı 1670 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 110 bin 85'e çıktığını bildirdi.

Son bir günde 33 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 36 artışla 2 bin 354'e yükseldiğini kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 467 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının 584 artarak 53 bin 454'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 54 bin 277 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor.

Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, nisan ve mayıs aylarında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti. Bu ayın başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında geçen hafta 2 bin 328 ile rekor yaşanmıştı.

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 105 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 173 artarak 105 bin 75'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 585 artarak 93 bin 990'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 artarak 1544'e yükseldi.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 781 artarak 23 bin 543'e, zatürreden ölenlerin sayısı 7 artarak 268'e ulaştı. Bugüne kadar zatürreden 4 bin 901 kişi iyileşti.

Öte yandan Kazakistan, Rusya ile Kovid-19 aşısı tedarikinin yapılmasında anlaştı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan ilaç şirketi SK Farmatsiya ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu arasında testin tüm aşamalarını geçtikten sonra Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin garantili hacminin tahsis edilmesine ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Kazakistan için gerekli aşı hacmini Nikolay Gamaleya Rusya Federal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezinin üretmeye hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca aşının risk grubu altındaki Kazakistanlılar için ücretsiz ve gönüllülük esnasına göre yapılacağı ve bunun aşı ancak klinik denemelerin tüm aşamalarını geçtikten sonra mümkün olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Cambıl Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Başkent Üniversitesi kliniği sağlık uzmanlarının, Cambıl bölgesi sağlık çalışanlarına ücretsiz eğitim vermeye ve koruyucu malzemelerden oluşan insani yardım göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 149 artarak 39 bin 790'a, ölü sayısının 5 artarak 289'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 114 artarak 35 bin 983'e çıktığı ve hastaların yüzde 90'ının sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca dün ülkede 316 vakanın tespit edildiği ve bunun son bir aydan beri saptanan en düşük günlük vaka olduğu aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 518 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Beş günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 131 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 67'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 861'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 36 bin 726 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 216 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 113 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 43 bin 358'e çıktığını bildirdi.

İlk vakaların görüldüğü mart ayından bu yana 37 bin 217 kişi iyileştiğini söyleyen Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 1058'e yükseldiğini aktardı.

Üsenbayev, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 925 kişi hastanelerde 4 bin 635 kişi evinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Kırgızistan'da salgının yayılmaya devam ettiğine dikkati çeken Üsenbayev, halkın hijyen kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizdi.

Üsenbayev, temmuz ortasında salgının zirve noktasına ulaştığını, günlük yeni vaka sayılarının düşmesiyle geçici sahra hastanelerin kapatıldığını, Kovid-19 hasta kabullerin hastanelerde devam ettiğini kaydetti.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişide virüs görülmesiyle vaka sayısının 1477'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar virüsten 1150 hastanın iyileştiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da, 6 bin 18 kişi karantinada, 249 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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