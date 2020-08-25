Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler tespit edilmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
25.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:21

NUR Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler tespit edilmeye devam ediyor.

Ukrayna'da, son 24 saatte 1658 vaka görülürken toplam vaka sayısı 109 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 95'i çocuk, 63'ü sağlık çalışanı 1658 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 108 bin 415'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 25 artışla 2 bin 318 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 296 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 346 artarak 52 bin 870'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 53 bin 227 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da salgının durumu, test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, haziran sonuna doğru günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısı düşüşe geçmişti. Ağustos ayında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında cumartesi günü kaydedilen 2 bin 328 vaka ile rekor yaşanmıştı.

Özbekistan'da 350 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 350 artarak 39 bin 506'ya, ölü sayısının 5 artarak 282'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 268 artarak 35 bin 551'e çıktığı ve böylece hastaların yüzde 90'ının sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 673 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Dört günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 184 artarak 104 bin 902'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 807 artarak 93 bin 405'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 1523'e çıktı.

Ülkede 49'u çocuk olmak üzere 10 bine yakın Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 308 hastanın durumu ağır, 61 hastanın ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 18 artarak 22 bin 762'ye, zatürreden ölenlerin sayısı 3 artarak 261'e ulaştı.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlanmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 119 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 245'e çıktı.

Salgının görüldüğü tarihten bu yana 36 bin 925 kişi iyileşti ve son 24 saatte can kaybı kaydedilmedi.

Ülkede son bir haftada üçüncü kez can kaybı kaydedilmezken virüs kaynaklı can kaybı toplam 1057 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 1021 kişi hastanelerde 4 bin 563 evinde tedavi alıyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 111 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 936'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 858'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 36 bin 475 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 343 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 19 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeni ile bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saatte 8 kişide daha virüs tespit edilmesi ile vaka sayısının 1470'e, iyileşenlerin sayısının da 13 artarak 1150'ye yükseldiği bildirildi.

Gürcistan'da, 6 bin 18 kişi karantinada bulunuyor, 249 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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