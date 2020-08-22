Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
22.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:41

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 588 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 33 bin 72'ye yükseldiği bildirildi.?

Açıklamada, ölü sayısının 6 artışla 935, iyileşen sayısının 285 artışla 22 bin 958 olduğu kaydedildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 bin kişi gözetim altında tutuluyor.?

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.?

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, iki gün önce 626 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 184 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 105'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 160 artarak 32 bin 842'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 515 oldu. Verilere göre, günlük yeni vaka sayısı 2 haftanın ardından günlük iyileşen hasta sayısını geçti.

Bugüne kadar 868 bin 545 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1748 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 2 haftadır günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyordu. Geçen hafta 100'ün altına inen günlük vaka sayılarında son dönemde yeniden yükselme gözlemleniyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 181 artarak 38 bin 412'ye, ölü sayısı ise 3 artışla 265'e çıktı.

Ülkede 362 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 34 bin 351'e yükseldi. 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 796 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Buhara Valisi Karim Kamalov'un, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine katkıda bulunmak için 10 Alman doktor Taşkent'e gelerek çalışmalara başladı.

Dün günlük vaka sayısının 400'ün altında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 174 artarak 70 bin 285'e, ölü sayısı 5 artışla 637'ye yükseldi.

Ülkede 321 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 68 bin 577'ye ulaştı.?

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 36 artarak 8 bin 277'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 32 artarak 7 bin 72'ye yükseldiği bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı 66 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da, 1139 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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