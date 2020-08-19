Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
19.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:53

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova'da son 24 saatte 626 vaka ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 31 bini aştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 626 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 31 bin 415'e yükseldi.

Virüsten iyileşen sayısı 284 artarak 22 bin 169, ölü sayısı ise 6 artışla 914 oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 18 artarak 1738'e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 34 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 332 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı İgor Şarov, ülkedeki okulların 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçmesi için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Okullarda salgına karşı gerekli tedbirlerin alınacağına dikkati çeken Şarov, uzaktan eğitim sistemine geçilmesi yönündeki kararın ancak acil durumlarda alınabileceğini dile getirdi.

Moldova'da okul öncesi özel eğitim kurumları, salgına karşı belirlenen kurallara uyulması şartıyla 17 Ağustos'ta faaliyete geçmişti.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 37 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 208 artarak 36 bin 968'e, ölü sayısının 2 artışla 247'ye çıktığı bildirildi.

Gün içerisinde ülkede iyileşenlerin sayısının 334 artarak 32 bin 557'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, dün ülkede tespit edilen günlük vaka sayısının geçen ayın sonundan bu yana ilk defa 600'ün altına düştüğü ve 591 vaka tespit edildiği hatırlatıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 164 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkedeki karantina tedbirleri 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 146 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 620'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 162 artarak 32 bin 363'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 510'a çıktı.

Bugüne kadar 849 bin 628 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1747 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 2 haftadır günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Belarus'ta 128 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 128 artarak 69 bin 801'e, ölü sayısı ise 5 artışla 622'ye yükseldi.

308 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 67 bin 647 oldu.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, 3 gün art arda 100'ün altında görülmüştü.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 35 artarak 8 bin 166'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 36 artarak 6 bin 971'e yükseldiği kaydedildi.

Kovid-19 kaynaklı 65 kişinin öldüğü ülkede 1130 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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