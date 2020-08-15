Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış sürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
15.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:56

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 422 artarak 29 bin 905'e, ölü sayısının ise 11 artışla 895'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 352 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 20 bin 908'e ulaştığı belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 6 artarak 1710'a yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 277 artarak 34 bin 528'e, ölü sayısının 2 artışla 225'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 667 artarak 29 bin 328'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 85'inin iyileştiği kaydedildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 975 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirleri bugünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 116 artarak 69 bin 424'e, ölü sayısı ise 4 artışla 607'ye çıktı.

Ülkede 295 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 66 bin 747 oldu.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, haftanın başında 3 gün art arda 100'ün altında görülmüştü.

Azerbaycan

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 89 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 107'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 207 artarak 31 bin 697'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 506'ya çıktı.

Bugüne kadar 826 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 1904 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 10 gündür günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Öte yandan ülkede, açık alanı bulunan kafe ve restoranların çalışmasına izin verildi.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının açıklamasında, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 40 artarak 8 bin 29'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 38 artarak 6 bin 815'e ulaştığı kaydedildi. Kovid-19 hastalarından biri daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 64'e çıktı.

Ülkede 1150 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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