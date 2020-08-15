Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 1847 ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam görüldü, toplam vaka sayısı 90 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, vaka sayısının 89 bin 719'a, ölü sayısının da 33 artarak 2 bin 44'e yükseldiğini kaydetti.

Stepanov, 633 kişinin iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 47 bin 430'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 40 bin 245 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 146 bin 701 kişi gözetimde tutuluyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 3 gündür 1500'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 439 artarak 102 bin 287'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 83 artarak 80 bin 716'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 1377'ye yükseldi.

Ülkede 20 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürüyor.

Son günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif çıkan zatürre vaka sayısı 828 artarak 17 bin 494'e, zatürreden ölenlerin sayısı 13 artarak 211'e yükseldi.

Ülkede uygulanan karantina rejiminin 17 Ağustos'ta hafifletilmesi bekleniyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 426 artarak 34 bin 251'e, ölü sayısının 3 artışla 223'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 836 artarak 28 bin 661'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 84'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 5 bin 367 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirleri bugünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Bugünden itibaren toplu taşıma araçları, iç hat demiryolu ve uçak seferleri ile tüm araçların hareketine izin verildi.

Sıhhi kurallara uyma şartıyla otel, müze, tatil köyleri, kuaför, açık hava lokantaları, özel kreş ve dershanelerin faaliyeti ile en fazla 30 kişinin yer alacağı düğün ve aile merasimlerine de müsade edildi.

17 Ağustos'ta ülkedeki cami, sinagog ve ibadethaneler yeniden açılacak. Fakat şimdilik cuma namazı kılınmayacak, haftasonları toplu ibadet yapılmayacak.

20 Ağustos'ta ise pazar yerleri, alış veriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzlarının faaliyetine izin verilecek.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 272 artarak 41 bin 645'e, ölü sayısı 2 artışla 1493'e çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 33 bin 951 kişi iyileşti.

Başbakan Kubatbek Boronov, ilgili devlet kurumlarına bazı ülkelerle düzenli uluslararası uçuşların yeniden başlatılması konusundaki çalışmaları hızlandırmaları talimatı verdi.

Ülkede aile merasimlerine, toplu etkinliklere, ibadetlere ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen yasak sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 196 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 495'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 817'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 34 bin 484 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 952 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1362'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 3 artarak 1088'e ulaştı.

Bugüne kadar 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 7 bin 597 kişi karantinada, 249 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA