Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler Moldova, Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Moldova, Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 453 artarak 27 bin 443'e, ölen sayısı ise 6 artışla 841'e yükseldi.

182 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 19 bin 100'e ulaştı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 32 bin 696 kişi gözetimde tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 6 artarak 1661 oldu.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Kırgızistan'da 425 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 425 artarak 39 bin 587'ye, virüsten ölenlerin sayısı 9 artarak 1460'a çıktı.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede virüs ve zatürreden tedavi gören 31 bin 281 kişi iyileşti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Oş ve Narın şehirlerinde salgınla mücadelede kullanılacak toplam 270 yataklı hastanelerin inşaatı sürüyor.

Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Türkiye ve Rusya'dan gönüllü olarak dönerek Kovid-19'la mücadelede destek olan Kırgız uyruklu 31 doktora teşekkür plaketi takdim etti.

Özbekistan'da iyileşenlerin sayısı 21 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 193 artarak 29 bin 652'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının 4 artışla 187'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 626 artarak 21 bin 6'ya ulaştığı, böylece hastaların yüzde 70'inin iyileştiği aktarıldı.

Hafta sonu günlerinde ülkede tüm araçların hareketinin yasaklandığı sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 459 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Belarus'ta ölen sayısı 585 oldu?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 124 artarak 68 bin 738'e, ölü sayısının da 2 artışla 585'e çıktığı belirtildi.?

Açıklamada, 544 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 64 bin 744 olduğu aktarıldı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19 yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gün ard arda 100'ün altında görülmüştü.

Azerbaycan'da vaka sayısı 33 bin 500'e yaklaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 105 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 481'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 360 artarak 30 bin 56'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 488'e çıktı.

Bugüne kadar 779 bin 508 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 937 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziran ve temmuzda günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 300'ün altına inmişti. Ağustosta günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Tacikistan'da 39 vaka tespit edildi

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 7 bin 745'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 44 artarak 6 bin 528'e yükseldi, böylece hastaların yüzde 84,2'si sağlığına kavuşmuş oldu.

Kovid-19 kaynaklı 62 ölümün gerçekleştiği ülkede 1155 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatı üzerine acil toplantı gerçekleştirdi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, toplantı ardından sosyal medyada ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Vakalardaki yeni rekorlar, net şekilde hareket etmeyi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, ülkedeki hastanelerin salgının ikinci dalgasına hazırlık seviyesiyle ilgili rapor hazırlayacağını belirten Şmıgal, ilgili kurumların virüse yakalananların kontak kurduğu kişileri takip etmek amacıyla sistem kurması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kiev bölgesi dahil 9 bölgedeki salgın durumunun tedbirlerin gevşetilmesi için elverişli olmadığı belirtildi.

Son 24 saatte 1489 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakamın görüldüğü Ukrayna'da, toplam vaka sayısı 79 bin 750, ölü sayısı 1879, iyileşen sayısı da 43 bin 655 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA