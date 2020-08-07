Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
07.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:54

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 362 artarak 26 bin 990'a, ölen sayısının ise 7 artışla 835'e çıktığı bildirildi.

2 bin 989 Kovid-19 hastasının tedavisinin evde sürdüğü kaydedilen açıklamada, 242 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 18 bin 918 olduğu belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 32 bin 696 kişi gözetimde tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 9 artarak 1655'e yükseldi.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, faaliyetini 1 Ağustos'ta durdurduğu havuzların 10 Ağustos itibarıyla açılması yönünde karar aldı.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran ortasında 500'e yaklaşmış, haziran sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuz ortasında tekrar yükselen günlük vaka sayısı, iki gün 400'ün üzerinde görülmüştü.

Azerbaycan'da 129 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 129 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 376'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 421 artarak 29 bin 696'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 483'e çıktı.

Bugüne kadar 773 bin 51 testin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 197 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 300'ün altına inmişti. Ağustosta günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Belarus'ta vaka sayısı 111 arttı?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 111 artarak 68 bin 614'e, ölü sayısı ise 3 artışla 583'e yükseldi.?

331 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 64 bin 200'e ulaştı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19 yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gün ard arda 100'ün altında görülmüştü.

Özbekistan'da iyileşenlerin sayısı 20 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede vaka sayısının 248 artarak 29 bin 57'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artışla 181'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ülkede iyileşenlerin sayısının 472 artarak 20 bin 59'a ulaştığı ve hastaların yüzde 69'unun iyileştiği vurgulandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, doktorların Kovid-19 hastalarını hastane dışında tedavi etmelerini yasakladı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 817 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Tacikistan'da okul ve kreşler yeniden çalışmaya başlayacak

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 11 artarak 7 bin 706'ya çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 6 bin 484'e yükseldi.

Öte yandan salgın nedeniyle faaliyetine geçici olarak ara verilen üniversite, okul ve kreşler 17 ağustostan itibaren yeniden faaliyete başlayacak.

Söz konusu kurumların görevlileri çalışmaya başlamadan önce Kovid-19 testinden geçecek.

Kovid-19 kaynaklı 62 ölümün gerçekleştiği ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan, Kovid-19 aşısını Rusya ile ortaklaşa üretmeyi planlıyor

Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazına'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmetjan Yesimov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabulde, Rusya ile birlikte Kovid-19 aşısını üretme planı hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar ülkede 96 bin 922 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 70 bin 680'i iyileşmişti.

Öte yandan Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği, Türkiye'nin bazı ülkelerle birlikte Kazakistan'a uluslararası uçak seferlerini 2 haftalık süreyle askıya alma kararı aldığını duyurdu.

Virüsten 1159 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 108'i çocuk olmak üzere 25 binden fazla hasta tedavi altında tutuluyor.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Kaynak: AA

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