Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
07.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:01

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor. Ülkede, son 24 saatte 1453 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 78 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1453 kişide virüse rastlandığını ve böylece Kovid-19 vakası sayısının 78 bin 261'e yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte 35 bin 719 Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, vakalardan 9 bin 78'inin sağlık çalışanı, 5 bin 490'ının de çocuk olduğunu kaydetti.

Virüsten ölen sayısının 33 artarak 1852, sağlığına kavuşanların sayısının 531 artarak 43 bin 55'e ulaştığını ifade eden Stepanov, halka salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, 33 bin 354 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 3 gündür 1200'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 96 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 980 artarak 96 bin 922'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1809 artarak 70 bin 680'e ulaştı.

Kovid-19'a benzer belirtileri olan ancak test sonuçları onaylanmayan pnömoni vaka sayısı son bir günde 1424 artarak 11 bin 8'e, pnömoniden ölenlerin sayısı 18 artarak 120'ye çıktı.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1159 kişi hayatını kaybetmişti, 26 bine yakın hastanın tedavisi sürüyor.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

THY, haftada iki kez Bişkek'e sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan hükümetinin izni doğrultusunda, başkent Bişkek'e haftada iki kez tarifeli uçuşlarını başlattı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 503 artarak 39 bin 612'ye, virüsten ölenlerin sayısı 4 artarak 1451'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığı tarihten bu yana başkent Bişkek'te ilk kez can kaybı kaydedilmedi.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 30 bin 764 kişi iyileşti.

Hastanelere hasta başvurularının azaldığı Bişkek'te 7 geçici sahra hastanesi kapatıldı.

Rusya-Kazakistan sınırında mahsur kalan 2 bin 456 vatandaşı 43 otobüsle tahliye edildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 29 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 494 artarak 28 bin 809'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 4 artışla 179'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 296 artarak 19 bin 587'ye ulaştığı ve hastaların yüzde 68'inin iyileştiği aktarıldı.

Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva, senato genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, ülkedeki salgınla ilgili karantina tedbirlerinin aşamayla gevşetileceğini kaydederek, ülkede Kovid-19 hastalarını tedavi etmekle birlikte ekonominin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan üniversiteye giriş sınavlarının salgın nedeniyle açık stadyumlarda yapılması kararlaştırıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 43 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 985'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 777'ye yükseldi.

Bugüne kadar 172 bin 994 testin yapıldığı ülkede 32 bin 8 kişi iyileşti, 6 bin 972 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1254'e, iyileşenlerin sayısının da 7 artarak 994'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 166 kişi karantinada, 283 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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