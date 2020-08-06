Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
06.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:15

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında son 24 saatte 1318 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 77 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1318 artarak 76 bin 808'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 8 bin 985'inin sağlık çalışanı, 5 bin 387'sinin de çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, son bir günde 37 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktardı.

Stepanov, virüsten iyileşen sayısının 997 artarak 42 bin 524, ölenlerin sayısının 31 artarak 1819'a yükseldiğini belirtti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, 32 bin 465 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinde karantina tedbirlerinin sertleştirileceği belirtiliyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gündür 1200'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan'da 1060 yeni vaka

Temmuz başında Kovid-19 görülenlerin sayısının hızla arttığı Kazakistan'da son haftalarda vakaların düşüşe geçtiği, iyileşenlerin sayısının vaka sayısından fazla olduğu gözlemleniyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 1060 artarak 95 bin 942'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1840 artarak 68 bin 871'e ulaştı.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan pnömoni vaka sayısı 9 bin 584'e, pnömoniden ölenlerin sayısı 102'ye çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 1091 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Temmuz başında uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan karantina sürüyor.

Kırgızistan'da 549 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 549 artarak 38 bin 659'a, ölenlerin sayısının 9 artarak 1147'ye çıktığını bildirdi.

Akmatova, son 24 saatte 589 kişinin iyileşmesiyle virüsten bugüne kadar 30 bin 99 kişinin taburcu edildiğini aktardı.

Hastanelerde 7 bin 165 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Akmatova, ayrıca grip aşısının eylül sonunda başlayacağını duyurdu.

Özbekistan'da vaka sayısı 28 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 515 artarak 28 bin 69'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 4 artışla 173'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 101 artarak 18 bin 783'e ulaştığı ve hastaların yüzde 67'sinin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 113 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan'da 233 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 233 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 819'a çıktı. Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 772'ye yükseldi.

Bugüne kadar 171 bin 600 testin yapıldığı ülkede 31 bin 556 kişi iyileşti, 7 bin 263 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka saysı 1247 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 1247'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 13 artarak 987'ye yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 71 kişi karantinada, 294 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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