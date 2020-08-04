Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
04.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:56

NUR Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 332 artarak 25 bin 814'e, ölü sayısı ise 10 artışla 810'a yükseldi.?

Sağlığına kavuşan 225 kişiyle birlikte iyileşenlerin sayısı 18 bin 167'ye ulaştı.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 2 artarak 1628'e çıktı.?

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 30 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında ise tekrar yükselmişti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 254 artarak 26 bin 804'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artışla 163'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca ülkede iyileşenlerin sayısının 576 artışla 17 bin 838'e ulaştığı ve hastaların yüzde 66'sının iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 803 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 salgınının kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 226 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 910'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 588 artarak 28 bin 348'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 473'e çıktı.

Bugüne kadar 751 bin 246 testin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 89 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 300'ün altına inmişti. Son haftada günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 84 artışla 68 bin 250'ye, ölü sayısı 3 artışla 574'e yükseldi.?

220 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 63 bin 163'e ulaştı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, son 2 gündür 100'ün altında görülüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 7 bin 583'e çıktı.

Son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 356'ya yükselirken, böylece hastaların yüzde 83,8'i iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı 61 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1166 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, günlük Kovid-19 vaka sayısında her geçen gün düşüş gözlemlendiğini, günlük vakaların yüzde 1,2'yi geçmediğini belirtti.

Tsoy, vakaların yüzde 69,4'ünün iyileştiğini, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 33 artarak 1091'e yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan, Kazakistan'da 5 Kovid-19 aşı geliştiricisi, aşıyı kendileri üzerinde denedi.

Kazakistan Biyolojik Güvenlik Sorunları Bilimsel Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, enstitüde geliştirilen Kovid-19 aşısının 26 Temmuz'da 5 uzmanda, kendilerinin isteğiyle denendiği belirtildi.

Denemenin, virüsle çalışan uzmanların güvenliğini sağlamak için yapıldığı ifade edilen açıklamada, denemeden birkaç gün geçmesinden sonra uzmanların kendilerini iyi hissettiği, ateş ve alerjisi olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, klinik öncesi denemelerin 20 Ağustos'a kadar sona ereceği, deneme sonuçlarının Sağlık Bakanlığına verileceği kaydedildi.

Kazakistan'da geliştirilen 5 Kovid-19 aşısı, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 aşısı adayı olarak kayıtlara geçmişti.

Kazakistan'da bugüne kadar 93 bin 820 vaka tespit edilmiş, bunun 65 bin 132'si iyileşmişti.

Kaynak: AA

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