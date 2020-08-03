Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmayı sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
03.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:35

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmayı sürdürüyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 241 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 684'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 647 artarak 27 bin 760'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak, 468'e çıktı.

Bugüne kadar 744 bin 836 testin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 456 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan Bakanlar Kurulu sokağa çıkışlarda SMS'le izin uygulamasını kaldırdı, plajların kullanımına kurallara uyulması şartıyla izin verdi.

Karar gereği Bakü dahil, 13 ilde 31 Ağustos'a kadar alışveriş merkezleri, kafe ve lokantalar, sinema ve spor salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak.

31 Ağustos'a kadar bu ülke genelinde düğün ve taziye törenleri düzenlenmeyecek. Karara göre şehirlerarası gidiş gelişe uygulanan yasak da 31 Ağustos'a kadar sürecek. Azerbaycan'ın hava ve kara sınırları da ağustos sonuna kadar kapalı olacak.

Özbekistan'da vaka sayısı 26 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 238 artarak 26 bin 66'ya, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 157'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 331 artarak, 16 bin 838'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 64'ünün iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19'la Mücadele Merkezi üyesi Prof. Dr. Habibulla Akilov, sağlık sisteminin karantina kısıtlamalarının gevşetilmesine, günlük vaka sayısı artması durumunda sistemin durumu kontrol altına almaya hazır olduğunu söyledi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 71 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, salgınla ilgili durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkı karantina 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Moldova'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 120 artarak 25 bin 482'ye, ölen sayısı 9 artışla 800'ye yükseldi.?

126 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 17 bin 942'ye ulaştı.?

31 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 100'ün altına düştü?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 99 artarak 68 bin 166'ye, virüsten ölenlerin sayısının 4 artarak 571'e yükseldiği kaydedildi.?

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 47 artarak 62 bin 943'e ulaştığı belirtildi.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 7 bin 538'e çıktı.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 41 artarak 6 bin 317'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Türkiye'den Kazakistan'a insani yardım

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türk firmaları tarafından gönderilen ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan 1,1 tondan fazla insani yardımın Kazakistan'a ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar ülkede 92 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 62 bin 511'i iyileşmiş, 1058 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla 16 Ağustos'a sıkı karantina uygulanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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