Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
03.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:42

NUR Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1069 artarak 92 bin 662'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 672 artarak 62 bin 511'e ulaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kovid-19'un yüzlerce vatandaşın ölümüne sebep olduğunu belirterek, Kovid-19 ve zatürreden ölüm oranının hala yüksek olduğunu ifade etti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişinin hayatını kaybettiğini, bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısının 1058'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 vaka sayısında artış oranının son bir günde yüzde 1,2 olduğuna dikkati çeken Tsoy, salgının zirve noktasını geçtiğini söyledi.

Tsoy, sıhhi tedbirlerin güçlendirildiği son 3 haftada vaka sayısında azalma gözlemlendiğini ifade ederek, "Ülkede ortalama günlük artış neredeyse 2 kat azaldı." dedi.

Bakan Tsoy, hastanelerin doluluk oranının yüzde 34 olduğunu, sonbaharda olası salgının ikinci dalgasına hazırlandıklarını söyledi.

Son bir günde zatürreden 21 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Tsoy, geçen yıla göre bu yıl zatürre vakası sayısının 3 kattan fazla, zatürreden ölüm oranının 2 kat arttığını kaydetti.

Öte yandan başkent Nur Sultan'da temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla faaliyeti durdurulan toplu taşıma bugünden itibaren yeniden çalışmaya başladı.

06.00-21.00 saatlerinde hizmet verecek toplu taşıma araçlarına vatandaşlar ancak maskeyle girebilecek.

Temmuz ayının başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla ülkede uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 73 bini geçti?

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 990 artarak 73 bin 158'e, ölü sayısının 13 artışla 1738'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 5 bin 163'ünün çocuk, 8 bin 799'unun da sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, 333 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 39 bin 876 olduğunu aktardı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 31 bin 544 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 5 gün art arda 1000'in üzerinde görülmüştü.

Özbekistan'da vaka sayısı 25 bin 828 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 492 artarak 25 bin 828'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 4 artışla 155'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 674 artarak 15 bin 833'e ulaştığı ve hastaların yüzde 64'ünün iyileştiği vurgulandı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 166 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan'da virüsten daha 11 kişi öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 410 artarak 37 bin 129'a, ölü sayısı 11 artışla 1420'ye çıktı.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 27 bin 927 kişi iyileşti.

Geçici tedavi merkezlerine başvuruların sayısının hayli azaldığı bildirilirken, hastanelerdeki 7 bin 729 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ermenistan'da 52 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 102'ye çıktı. Verilere göre bir haftadır 200'ün üzerinde seyreden günlük vaka sayısı 100'ün altına indi.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 762'ye yükseldi.

Bugüne kadar 167 bin 95 testin yapıldığı ülkede 29 bin 861 kişi iyileşti, 8 bin 251 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1220 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişide daha virüs görülmesi ile vaka sayısı 1220'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 4 artarak 959'a yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 919 kişi karantinada, 251 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı Spor
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı 3. Sayfa
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Gupse Özay Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 12:09:30. #1.15#
title