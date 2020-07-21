Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
21.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:53

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 28 bin 342'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 449 artarak 19 bin 939'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 13 artarak 376'ya çıktı.

Bugüne kadar 641 bin 732 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 7 bin 927 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, Nisan'da 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

Moldova'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 327 artarak 21 bin 442'ye, ölen sayısının 12 artışla 707'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 132 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 14 bin 599 olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 14 artarak 1524'e çıktığı belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 29 bin 213 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Özbekistan

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 165 artarak 17 bin 755'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 93'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 9 bin 463 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 199 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

-Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 135 artarak 66 bin 348'e, ölü sayısı da 4 artışla 507'ye yükseldi.

302 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenleri sayısı 58 bin 592'ye ulaştı.

Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 202 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

-Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 967'ye çıktı.

Açıklamaya göre, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 5 bin 683'e yükseldi, böylece Kovid-19 hastalarının yüzde 81,5'i iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı 57 ölümün görüldüğü ülkede 152 kişi hastanede, hastalığı hafif olan 1075 hasta da evinde tedavi görüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 610'a yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ajar Giniyat, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin 40'a yakınının hamile olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar ülkede 73 bin 468 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 45 bin 376'sı iyileşmişti.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz'da uygulanan 2 haftalık sıkı karantina 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

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