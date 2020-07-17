Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
17.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:40

Azerbaycan, Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 471 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 549 artarak 17 bin 805'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 341'e çıktı. Bugüne kadar 610 bin 523 testin yapıldığı ülkede, 8 bin 490 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Karar gereği, başkent Bakü dahil 14 bölgede 5 Ağustos'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasına da devam edilecek.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka görülüyor. Son 2 günde ise 500'ün altında günlük vaka sayısı kayda geçti.

Moldova'da vaka sayısı 20 bin 500'e yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 230 artarak 20 bin 494'e, ölenlerin sayısı 9 artışla 675'e yükseldi.

Vakalardan 2 bin 845'i sağlık çalışanı olurken, 273 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 13 bin 913'e ulaştı.

2 bin 365 Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor, 30 bine yakın kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 18 artarak 1455'ye çıktığı, vakaların yüzde 66'sının iyileştiği belirtildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, halka salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunarak, "Sağlık sistemimiz hala yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta 6 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 159 kişide virüsün görüşmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 65 bin 782'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 455 artışla 57 bin 370, ölü sayısının ise 6 artarak 491 olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 milyon 172 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 15 bin 500'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 133 artarak 15 bin 482'ye, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 77'ye çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede bugüne kadar 8 bin 783 hasta iyileşerek taburcu edilirken, 6 bin 622 hastanın tedavisinin sürüyor.

Öte yandan, hastalığı hafif geçmesinden dolayı evde tedavi gören koronavirüs hastalarının tedavisi için ücretsiz ilaç ve tıbbi malzemeler temin edilecek. Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararı kapsamında, bunun için Sağlık Bakanlığı 50 bin ilaç seti hazırlayacak.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 786 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 6 bin 786'ya çıktı.

Son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 483'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 56 ölümün gerçekleştiği ülkede 1247 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da salgında ölenlerin sayısı 464'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, 66 bin 895 Kovid-19 vakasından 26 bin 175'inin tedavisinin devam ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 89 artarak 464'e yükseldiğini belirtti.

Tsoy, 1 Ocak ila 15 Temmuz tarihlerinde ülkede 234 bin 187 zatürre vakasına rastlandığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 kat fazla olduğunu aktardı.

Söz konusu tarihlerde zatürreden 3 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Tsoy, bunun geçen yılın aynı dönemine göre 1896 vaka fazla olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda Güncel
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi Güncel
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti Güncel
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Hulusi Akar Erkan Akçay Engin Altay
Magazin Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Tuvana Türkay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tbmm Asker İzmir Adana
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 19:40:35. #1.15#
title