Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
13.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:16

Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 529 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 24 bin 570'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 547 artarak 15 bin 640'a ulaştı. Son verilerle günlük iyileşen sayısında bugüne kadarki en yüksek rakam kayıtlara geçti. Ayrıca iyileşen sayısı günlük vaka sayısını ilk kez geçti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 313'ya çıktı.

Bugüne kadar 576 bin 249 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 617 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Özbekistan'da 167 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde vaka sayısının 167 artarak 13 bin 360'a, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 62'ye çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 75 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede bugüne kadar 7 bin 852 hasta iyileşerek taburcu edildi, 5 bin 446 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 65 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 182 artarak 65 bin 114'e, ölü sayısının 4 artışla 468'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 112 hastanın iyileştiği ve sağlığına kavuşan sayısının 55 bin 492 olduğu belirtildi.

Bugüne kadar 1 milyon 141 binden fazla testin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da 7 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 57 artarak 19 bin 439'a, ölü sayısı da 7 artışla 649'a yükseldi.

Kovid-19 hastalarından 126'sı daha iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 12 bin 793'e ulaştı.

27 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, son günde 551 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 2 artarak 1382'e yükseldi.

Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı İgor Şarov, okulların 1 Eylül'de açılacağını belirterek "Eğitim kurumları kendi kaynaklarına göre önlemler almalı ve uygulamalı." dedi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Kazakistan'da karantina 2 hafta daha uzatılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle 5 Temmuz'da başlatılan 14 günlük karantinanın 2 hafta daha uzatacaklarını açıkladı.

Tokayev, karantina nedeniyle devletin ihtiyaç sahibi yurttaşlara 42 bin 500'er tenge ödeme yapacağını bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 59 bin 899 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vakalardan 34 bin 190'u iyileşti, 375'i hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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