Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
11.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:22

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 531 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 23 bin 521'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 514 artarak 14 bin 607'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 298'e çıktı.

Bugüne kadar 560 bin 356 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 8 bin 616 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 10 binin üzerinde hafif belirtili veya belirtisiz Kovid-19 hastası ile testi negatif çıkan fakat bazı belirtileri bulunan hastalar ise evde tedavi görüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Belarus'ta vaka sayısı 64 bin 700 geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 163 kişide virüs görülmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 64 bin 767'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 665 artarak 54 bin 919, ölü sayısının ise 5 artarak 459 olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar ülkede 1 milyon 123 binden fazla testin yapıldığı belirtildi.

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş ve temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da vaka sayısı 19 bini aştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 284 artarak 19 bin 208'e, ölü sayısı da 5 artışla 640'a çıktı.

268 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 268 artarak 12 bin 456'ya ulaştı.

Son 24 saatte 1743 Kovid-19 testi yapılırken, vakalardan 2 bin 600'ünün sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 11 artarak 1370'e çıktı.

27 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Temmuz'a kadar uzatılmış, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin sürdürülmesi yönünde karar alınmıştı.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Kazakistan'da Yesevi Üniversitesi mezunlarından tıbbi yardım

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesinde farklı dönemlerde eğitim alan Türkiye mezunları Türkistan'a tıbbi yardım gönderdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunları Derneği", 28 oksijen konsantratöründen oluşan tıbbi yardımı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'na Büyükelçilik binasında teslim etti.

Derneğin temsilcilerinden Murat Demirez, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da eğitim alarak Kazak kardeşleriyle aynı sofrayı paylaştıklarını dile getirerek, "Ülkemizden uzakta, Kazak halkının misafirperverliğini ve desteklerini hep hissettik. Ata yurdumuz Kazakistan'a böyle zor süreçte yardımda bulunmayı kendimize borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar ülkede 56 bin 455 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 32 bin 500'ü iyileşmiş, 264'ü hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da hafta sonu taşıtlara trafiğe çıkma yasağı

Yeniden sıkılaştırılan karantina tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde araçların hareketine izin verilen Özbekistan'da temmuz sonuna kadar hafta sonları taşıtlara trafiğe çıkma yasağı getirildi. Tedbirler kapsamında 65 yaş üstünün de temmuz sonuna kadar sokağa çıkması yasaklandı.

Karantina tedbirleri kapsamında ülkede pazartesinden itibaren kuaför ve güzellik salonlarının faaliyeti geçici olarak askıya alındı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 196 artarak 12 bin 402'ye, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 56'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 10 artışla 7 bin 540'a yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 806 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 500'ü geçti

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 49 artarak 6 bin 506'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 61 artarak 5 bin 176'ya yükseldi.

Kovid-19'dan 55 kişinin öldüğü ülkede 1275 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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