Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
10.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:55

NUR Azerbaycan, Belarus, Moldova, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 526 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 22 bin 990'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 502 artarak 14 bin 93'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 292'ye çıktı.

Ülkede bugüne kadar 552 bin 311 Kovid-19 testi uygulandı, 8 bin 605 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Belarus'ta 193 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 193 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 604'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 454'e, iyileşen sayısı da 645 artışla 54 bin 254'e ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, toplam 1 milyon 111 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da sağlık alanında OHAL 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 258 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 18 bin 924'e çıktığı belirtildi.

Vakalardan 2 bin 587'inin sağlık çalışanı olduğu aktarılan açıklamada, son günde 1819 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 252 artarak 12 bin 188, ölen sayısının ise 11 artarak 635 olduğu ifade edildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 11 artarak 1359'e yükseldi.

Ülkede, 26 bin 591 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova Başbakanı İon Kiku, ülkedeki sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına ilişkin karar aldıklarını duyurdu.

Kiku, ülkeye giriş yapan vatandaşların 14 günlük karantinada kalma zorunluluğunun da devam edeceğini aktardı.

Kazakistan'da bir haftada 56 binden fazla zatürre vakası tespit edildi

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, temmuzun ilk haftasında ülkede 56 bin 809 zatürre vakasının tespit edildiğini belirterek, hasta sayısının keskin arttığını söyledi.

Tsoy, geçen yıl zatürreden 1780 kişi hayatını kaybederken, bu yılın ilk yarısında aynı nedenle ölenlerin sayısının 1772 olduğunu söyledi.

Öte yandan Kazakistan, vakaların ve ilaç talebinin keskin artmasıyla oluşan ilaç eksikliğini yurt dışından aldığı ilaçlarla giderme çalışıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilaç tedariğinden sorumlu devlet ilaç şirketi yönetiminin görevinden alınması talimatı verdi.

Tokayev, salgınla ilgili durumun iki hafta içerisinde düzelmemesi durumunda hükümette değişikliklerin yapılabileceğini söyledi.

Bugüne kadar 54 bin 747 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, virüsten 31 bin 815 kişi iyileşmiş, 264 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da iç hat uçak ve tren seferleri pazartesi günü durdurulacak

Bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarıyla iller arası araç geçişlerinin yasaklandığı Özbekistan'da, 13 Temmuz'dan itibaren iç hat uçak ve tren seferleri geçici olarak askıya alınacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 134 artarak 11 bin 857'ye, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 53'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada iyileşenlerin sayısının 48 artarak 7 bin 335'e yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 469 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede bugünden itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

Kaynak: AA

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