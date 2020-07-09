Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
09.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:34

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 548 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 22 bin 464'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 491 artarak 13 bin 591'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 284'e çıktı.

Bugüne kadar 544 bin 735 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 8 bin 589 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Moldova'da 10 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 18 bin 666'ya çıktığı, vakalardan 2 bin 578'inin sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 10 artarak 624'e, iyileşen sayısının da 387 artışla 11 bin 936'ya ulaştığı kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 16 artarak 1348'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı da 815'e ulaştı.

26 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal 15 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta vaka sayısı 64 bin 400'ü aştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişide virüs görüldü ve böylece vaka sayısı 64 bin 411'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 755 artarak 53 bin 609, ölü sayısı ise 6 artarak 449 oldu.

Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 99 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 11 bin 500'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 188 artarak 11 bin 447'ye, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 artarak 49'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada son 24 saatte iyileşenlerin sayısının 22 artışla 7 bin 82'ye yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılan ülkede, 70 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 4 bin 316 hastanın tedavisi sürüyor.

Son günlerde günlük vaka sayısının belirgin ölçüde arttığı ülkede dün saptanan 422 yeni vaka, bugüne kadar tespit edilen en fazla günlük vaka oldu.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetildiği ülkede yarından itibaren karantina tedbirlerinin yeniden sıkılaştırılması öngörülüyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 410 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 410'a çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 56 artarak 5 bin 67'ye yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 54 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1291 hastanın tedavisi sürüyor.

Moskova'da sokakta maske zorunluluğu kaldırılıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde aşamalı olarak normal hayata dönüşün gerçekleştiğini belirtti.

Kentte Kovid-19 vaka sayılarının azaldığına dikkati çeken Sobyanin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde uygulanan sokaklarda maske zorunluluğunun 13 Temmuz itibarıyla kaldırılması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Salgında bir büyüme görmediklerini ifade eden Sobyanin, normal hayata dönüş çerçevesinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılacağını duyurdu.

Şehirde 13 Temmuz'dan itibaren eğitim kurumlarındaki sınırlamaların son bulacağını kaydeden Sobyanin, 1 Eylül itibarıyla normal şekilde eğitim-öğretim yılının başlayacağını açıkladı.

Lunapark ve eğlence merkezlerinin yüzde 50 kapasite şartıyla yeniden faaliyetlerine başlayacağını aktaran Sobyanin, "Sokakta zorunlu maske uygulaması kaldırılacak. Ancak önceden olduğu gibi toplu taşıma araçlarında, sağlık kuruluşlarında, marketlerde ve benzer kamusal alanlarda sosyal mesafe, maske ve eldiven zorunluluğu devam edecek." ifadelerini kullandı.

1 Ağustos'tan itibaren 3 bin kişilik tiyatro, sinema ve konser salonlarının yarı kapasite ile izleyicilerin hizmetine açılacağı bilgisini paylaşan Sobyanin, bu tarihten itibaren spor müsabakalarının seyirci kapasitesinin yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkarılacağını dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle 10 bin 843 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 707 bin 301, iyileşen sayısı 481 bin 316 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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