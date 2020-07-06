Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
06.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:56

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 513 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 bin 837'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 440 artarak 12 bin 182'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 258'e çıktı.

Bugüne kadar 522 bin 723 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da 8 bin 397 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı.

Temmuzun ilk haftasından itibaren günde 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 10 bin 300'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 141 artarak 10 bin 284'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 1 artarak 36'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 664 hastanın tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Bugüne kadar 6 bin 584 hastanın iyileştiği ülkede 1 milyon 200 bin test yapılırken, 68 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 262

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 49 artarak 6 bin 262'ye çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı ise 56 artarak 4 bin 914'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1296 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vakaların yüzde 32'si iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 artarak 15 bin 907'ye ulaştı, böylece vakaların yüzde 32'si iyileşmiş oldu.

Bugüne kadar 48 bin 574 vakanın tespit edildiği ülkede 32 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta 25 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 63 bin 804'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada virüsten iyileşenlerin sayısının 249 artarak 51 bin 120'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 6 artarak 429'a ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 74 binden fazla testin yapıldığı bildirildi.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da vaka sayısı 18 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 92 artarak 17 bin 906'ya yükseldi.

Vakaların 2 bin 542'sini sağlık çalışanları oluşturuyor.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 artarak 595'e, iyileşen sayısı 329 artarak 11 bin 47'ye ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 2 artarak 1299'a çıktı.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 25 bin 254 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Ukrayna

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde salgına karşı tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında restoran, sinema ve tiyatroların saat 22.00'den sonra çalışmasına izin verildiğini bildirdi.

Eğlence merkezlerinin saat 22.00'ye kadar çalışmaya devam edeceğine aktaran Kliçko, kültür, eğlence ve spor etkinliklerinin 22.00'den sonra yapılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Salgınla ilgili durumun kötüleşmesi üzerine karantinanın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, vaka sayısı 49 bin 43, virüsten ölenlerin sayısı 1262, iyileşen sayısı ise 21 bin 703 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Kaynak: AA

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