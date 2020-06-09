Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
09.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:48

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 394 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 27 bin 856'ya çıktığı bildirildi.

Ölü sayısının 13 artarak 810, iyileşen sayısının da 217 artarak 12 bin 412'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan en fazla Ukrayna'nın Çernovtsi ve başkent Kiev bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ermenistan'da 350 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 350 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 13 bin 675'e, ölü sayısı 6 artarak 217'ye çıktı.

Bugüne kadar 71 bin 405 test yapılan ülkede, 4 bin 451 Kovid-19 hastası iyileşti, 8 bin 933 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 13 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 215 artarak 13 bin 74'e yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Salgının çok hissedildiği başkent Nur Sultan'da son bir günde 41 yeni vakaya rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 520, Almatı'da 22 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 904 oldu.

Genel vaka sayısından ayrı tutulan hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte 339 artarak 1696'ya ulaştı.

Kovid-19'dan 180 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı 7 bin 737'ye, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 448'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 18'e, vaka sayısının 44 artarak 4 bin 448'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1073 kişinin tedavisinin sürdüğü, 8 hastanın durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar salgın tespit edilen 3 bin 357 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

328 Kırgızistan vatandaşı tahliye edildi

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 23 artarak 2 bin 55'e çıktığı bildirdi.

Son bir günde 2 bin 127 test yapıldığını kaydeden Üsenbayev, ölü sayısının 1 artarak 24, iyileşen sayısının da 38 artışla 1483 olduğunu aktardı.

Üsenbayev, 548 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Tatyana Kuznetsova da şehrin Oktyabr ilçesindeki Orta-Say gıda pazarının koronavirüs nedeniyle kapatıldığını ifade etti.

Kırgızistan'da 2 bin kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 8 bin 592 kişi ev karantinasında bulunuyor.

328 Kırgızistan vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Türkiye'den tahliye edildi.

Gürcistan'da vaka sayısı 821'e çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlanmasıyla vaka sayısının 821'e, sağlığına kavuşanların sayısının 686'ya yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 249 kişi çeşitli hastanelerde gözetim altında, 2 bin 902 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Engin Altay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Polat Cem Yılmaz Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:06:36. #1.14#
title